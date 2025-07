Reinier de Ridder pakte zaterdag zijn grootste overwinning in de UFC door Robert Whittaker te verslaan. De Nederlander mag daardoor een een mooi bedrag op zijn rekening bijschrijven zelfs terwijl een bonus ontbrak.

UFC-vechters verdienen zeker een vast bedrag als ze de kooi binnen stappen. Dat bedrag is contractueel vastgelegd. Daarnaast kan een vechter ook een extra bonus tegemoet zien als hij zijn partij weet te winnen. Vervolgens kunnen vechters ook nog een bonus van 50.000 dollar krijgen als ze in het gevecht van de avond of de prestatie van de avond neerzetten. Op de UFC-kaart in Abu Dhabi gingen zowel het gevecht van de avond als de prestatie van de avond niet naar De Ridder.

Salaris De Ridder

De Ridder zit op dit moment nog altijd in zijn eerste UFC-contract. De Nederlander vocht tegen Whittaker zijn vierde gevecht in de bekend vechtsportorganisatie. In zijn laatste gevecht vocht De Ridder tegen Bo Nickal, een vechter die nog niet in de top 15 van het middelgewicht stond. De Bredase vechter zou met de zege in die partij een bedrag van ongeveer 38.000 dollar hebben verdiend. Dat komt neer op een kleine 32.000 euro.

Het gevecht tegen Whittaker daarentegen was een grote stap omhoog voor De Ridder. Hij ging van een niet gerankte vechter naar de nummer vijf van de wereld. Dat zorgt ervoor dat zijn salaris ook omhoog gaat. Het officiële bedrag is nog niet bekend gemaakt, maar De Ridder zou tussen de 100.000 en 150.000 dollar hebben verdiend. Hoe veel precies is niet bekend en hangt dus af van zijn contract.

Whittaker

Het salaris van Whittaker is in ieder geval een stuk hoger dan dat van De Ridder. De knokker uit Australië zit al veel langer in de UFC en heeft al meerdere contracten uitgevochten. Daardoor heeft Whittaker al veel kunnen onderhandelen over zijn salaris mede nadat hij twee keer voor de titel vocht. Hij zou voor het gevecht met De Ridder rond de 300.000 dollar krijgen en dat dus zonder de overwinningsbonus.