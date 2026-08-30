Voormalig bokskampioen Steven Kilian zorgde onlangs voor flink wat opschudding met verhalen over zijn tijd in Justitieel Complex Zaanstad. De oud-plofkraker vertelde onder meer over telefoons, drugs, een relatie met een bewaakster en zelfs een bijzonder kerstfeest achter de tralies. Gevangenisdirecteur Mark van Reeven is bepaald niet blij met het beeld dat daardoor van zijn gevangenis is ontstaan.

Kilian, die drie keer Nederlands kampioen boksen werd voordat hij in de criminaliteit belandde, zat jarenlang vast vanwege zijn betrokkenheid bij plofkraken. Een deel van zijn straf bracht hij door in de gevangenis in Zaanstad. Sinds maart is de Utrechter weer op vrije voeten en vertelt hij openlijk over zijn verleden. Dat doet hij onder meer in zijn boek Plofkraker – Vol gas, harde klappen en de lange weg terug en in een podcast van PowNed.

Bizarre onthullingen

Daarin deed Kilian enkele bizarre onthullingen. Zo vertelde hij dat hij tijdens zijn detentie een relatie zou hebben gehad met een vrouwelijke bewaker. Via haar zou hij ook een telefoon hebben bemachtigd. Daarnaast sprak hij over de bijnaam 'feestbajes' voor de gevangenis.

Als voorbeeld noemde Kilian een kerstfeest tijdens de coronaperiode. Daar zouden volgens hem onder meer luxe vlees, ketamine en escortdames aanwezig zijn geweest. Die uitspraken trokken zelfs de aandacht van de Tweede Kamer.

'Onaanvaardbaar'

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian stelde vervolgens vragen aan staatssecretaris Claudia van Bruggen. Zij noemde het 'onaanvaardbaar' wanneer gedetineerden beschikken over verboden spullen. In 2025 werden volgens haar in Justitieel Complex Zaanstad in totaal 359 verboden goederen gevonden. Het grootste deel daarvan bestond uit drugs, gevolgd door communicatiemiddelen zoals telefoons.

Van Reeven baalt vooral van de manier waarop zijn gevangenis nu wordt neergezet. "Ik vind het vervelend dat er nu een beeld kan ontstaan dat Zaanstad een soort feestbajes is. Want het is bepaald geen feest om vast te zitten", zegt hij tegen het Noordhollands Dagblad.

Volgens de directeur doet die term bovendien geen recht aan zijn personeel. "Onze medewerkers doen hun best om het hier veilig te houden en gedetineerden te helpen terug te keren in de maatschappij. Ik baal er wel een beetje van."

Niet in discussie

Van Reeven wil verder niet in discussie met Kilian over zijn persoonlijke ervaringen. "Zijn detentie zit erop en dit is een vrij land waarin je mag vertellen wat je wil." Wel benadrukt hij dat smokkel een voortdurend probleem blijft: "Geen enkele inrichting is honderd procent waterdicht; het blijft een kat-en-muisspel."