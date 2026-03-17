Voormalig NFL-speler Darron Lee (31) vermoorde in februari zijn vriendin. Ruim een maand later volgde de eerste zitting van de zaak, waarbij schokkende onthullingen naar buiten werden gebracht.

Gabriella Perpétuo, de 29-jarige vriendin van Lee, werd dood aangetroffen in hun gezamenlijke woning. Aanklagers presenteerden bewijs, waaronder beelden van bodycams van agenten die op 5 februari ter plaatse kwamen. Maar daar bleef het niet bij. Ook werden ChatGPT-berichten gepubliceerd die Lee naar de AI (kunstmatige intelligentie) stuurde, vlak voordat de politie arriveerde.

"Hij gebruikte ChatGPT als juridisch adviseur en verdediger, en vroeg om advies hoe hij de plaats delict kon verbergen", verklaarde de openbare aanklager van Hamilton County in de rechtbank.

Bizarre vragen aan ChatGPT

Zo vroeg Lee bijvoorbeeld: "Mijn verloofde heeft weer iets geks gedaan en is er nu slecht aan toe. Ik word wakker en ze heeft twee gezwollen ogen (ik heb niets gedaan, ze heeft het zelf gedaan). Heeft ze zichzelf gestoken? Ik weet het niet, maar ze wordt niet wakker en reageert niet, wat moet ik doen?"

"Former NFL linebacker Darron Lee allegedly asked ChatGPT how to cover up a murder after killing his girlfriend.



Investigators say Lee searched for ways to clean blood, hide evidence, and stage an accident.



Vervolgens vroeg hij: "Wat moet ik tegen mijn vriend zeggen om om te gaan met iemand die niet reageert, maar wel de politie wil bellen?" In een ander verzoek informeerde hij of "steekwonden als prikjes" veroorzaakt konden worden door een val. In zijn laatste bericht schreef hij dat "overal bloed" was.

Verweer

Tegen de politie beweerde Lee lang geslapen te hebben en zijn vriendin op de bank te hebben gevonden, niet reagerend op zijn oproepen, waarna hij de hulpdiensten belde. Politieagenten meldden dat ze in het huis bewijs vonden van een gewelddadige worsteling, veel bloed en gebroken glas. De autopsie wees uit dat Perpétuo talloze verwondingen had opgelopen, waaronder meerdere blauwe plekken, schaafwonden, breuken en scheuren in haar gezicht. Al deze verwondingen droegen bij aan haar dood.

Eerder, in 2023, werd Lee gearresteerd voor de vermeende mishandeling van zijn eigen moeder en, in een eerder incident, de moeder van zijn kind. Hij ontliep echter een zware straf na een deal met de aanklagers. In februari 2025 bekende hij schuld aan een poging tot mishandeling en betaalde een boete van 500 dollar (ongeveer 434 euro), waarna hij twee jaar voorwaardelijk kreeg.

Super Bowl-winnaar met Kansas City Chiefs

Lee, die speelde als linebacker, werd in 2020 kampioen van de NFL. Met Kansas City Chiefs won hij de Super Bowl van San Francisco 49ers (30-21). Een jaar later speelde hij zijn laatste seizoen, bij Buffalo Bills. Lee zit sinds 5 februari 2026 vast zonder borgtocht in de gevangenis van Hamilton County.

Als Lee schuldig wordt bevonden, riskeert hij zelfs de doodstraf. De familie van Perpétuo heeft een rechtszaak van 50 miljoen dollar (ongeveer 43.429.000 euro) tegen hem aangespannen wegens onrechtmatige doodslag.