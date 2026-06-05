Van achtergelaten kind in Georgië tot één van de grootste sterren van de UFC: het verhaal van Ilia Topuria leest als een filmscript. De ongeslagen vechter veroverde de wereldtop met keiharde discipline, een onverzettelijke mentaliteit en de steun van zijn hechte familie. In zijn nieuwe documentaire geeft de kampioen een zeldzaam openhartig kijkje achter de schermen van zijn leven buiten de kooi. Ook is er een bijzondere rol voor zijn zoontje Hugo, die nu al uitgroeit tot publieksfavoriet.

Met twee wereldtitels in twee verschillende gewichtsklassen, een ongeslagen record van 17-0 en 15 miljoen volgers op Instagram is Topuria één van de meest aansprekende namen in de UFC. "Als je de ene na de andere legende verslaat, word je uiteindelijk zelf een legende", maakte UFC-baas Dana White al eens duidelijk.

Ilia Topuria geeft kijkje achter de schermen in openhartige documentaire

Maar de route die de 29-jarige Georgisch-Spaanse vechter heeft afgelegd is heel bijzonder. Zijn beide ouders verhuisden toen hij nog jong was naar Spanje om een beter leven op te bouwen. Topuria en zijn broer en zus bleven achter in Georgië bij hun grootouders. Zij voegden zich pas in hun tienerjaren weer bij vader en moeder.

De documentaire Los Topurias die vanaf vrijdag verschijnt bij HBO Max geeft een openhartig inkijkje in het leven van de UFC-vechter. "Ik wilde gewoon mijn leven delen", zegt de populaire vechter in een interview met Sportnieuws.nl. "Ik wil met iedereen delen dat als je het allerhoogste in het leven wil bereiken, dit alles is wat je moet doen. Het lijkt misschien makkelijk, het lijkt alsof ze het pad voor je vrijmaken, maar ze kennen de waarheid niet. De waarheid is dat je door de hel moet."

Familie en vrienden

Wat opvalt in de driedelige serie is dat Topuria zich veelal omringt met vrienden en familie, ook vaak daags voor zijn gevecht. Volgens hem komt dat door zijn Georgische roots en zijn Spaanse nationaliteit. "Het is mijn persoonlijkheid, ik ben altijd graag omringd door mijn eigen mensen. Vrienden, familie. Het geeft me de energie om door te blijven gaan", vertelt hij.

Bekijk hieronder de trailer:

Eén van de belangrijkste personen met wie Topuria de reis doormaakt, is zijn oudere broer Aleksandre (30), die eveneens in de UFC actief is. De oudste van het stel is daarnaast ook trainer van zijn jongere broertje. Hun grote droom is om samen wereldkampioen te zijn in de UFC.

Zoontje Hugo grote ster van de show

Topuria heeft twee kinderen, een zoon (geboren in 2019) en dochter (geboren in 2024). Met name de zevenjarige Hugo is een kopie van zijn vader. Er verschijnt een grote grijns op het gezicht van de Georgisch-Spaanse vechter zodra hij ter sprake komt. "Hij is een superster, hij is de man. Ik hou van hem", zijn de mooie woorden van Topuria.

"Wanneer je naar hem kijkt, zie je dat hij erg op mijn jongere ik lijkt", lacht hij. "Iedereen die ik spreek, zegt dat we identiek zijn. Ik zie veel soortgelijke dingen toen ik zo oud was als hij. De manier waarop hij beweegt, de manier waarop hij denkt, het soort dingen dat hij vraagt. Hij doet mij denken aan toen ik nog een kind was. Hij is natuurlijk een bijzonder kind."

In de documentaire is te zien dat Hugo behoorlijk bedreven is in MMA. Toch zal zijn vader hem niet bewust die kant op duwen. "Hij vindt MMA geweldig. Maar ik geloof dat als iemand iets in zijn leven wil, je hem niet hoeft te pushen. Niemand hoefde mij te pushen om te trainen. Niemand klopte op mijn deur om te vertellen dat ik naar mijn training moest", geeft hij als voorbeeld.

"Ik heb altijd geloofd dat de kracht van de natuur groter is dan de macht van vaders die hopen dat hun kind een sporter of een dokter wordt. Het enige wat ik voor hem wil is dat hij gelukkig is. Ik wil dat hij altijd goede waarden vertegenwoordigt, dat hij een goed opgeleid persoon is. Wat hij ook wil doen in het leven, ik zal hem altijd steunen. Of het nu sport, dansen of in het bedrijfsleven is."

Documentaire en UFC FREEDOM 250

Vanaf vrijdag 5 juni is de documentaire van Ilia Topuria exclusief te zien bij HBO Max. De streamingdienst heeft ook de rechten voor een historische avond UFC bij het Witte Huis. In de nacht van 14 op 15 juni wordt er gestreden tijdens UFC FREEDOM 250. Dat bijzondere sportevenement vindt plaats op dezelfde dag als de verjaardag van president Donald Trump en is ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. In Washington verdedigt Topuria zijn wereldtitel in het lichtgewicht tegen Justin Gaethje.

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