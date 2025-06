Ilia Topuria is de nieuwe lichtgewichtkampioen in de UFC. De Spaanse krachtpatser sloeg oud-kampioen Charles Oliveira binnen een ronde knockout, waardoor hij nu in twee divisies kampioen is geweest. Dezelfde divisies als waar Conor McGregor kampioen in was.

Topuria kreeg zaterdagavond de kans om de vacante titel in het lichtgewicht te pakken. Doordat Islam Makachev als kampioen van die divisie zijn titel opgaf om op weltergewicht te gaan vechten, was het aan Topuria en Oliveira om te vechten voor de titel. De Spaanse vechter werd eerder al kampioen in het vedergewicht door oud-titelhouder Alexander Volkanovski knockout te slaan. Dat deed Topuria vervolgens ook bij oud-kampioen Max Holloway in de eerste verdediging van zijn titel.

Tijdens International Fight Week stapten Topuria en oud-lichtgewichtkampioen Oliveira om 05:00 uur Nederlandse tijd de kooi in. Een lange partij bleek het echter niet te worden. Topuria oogde vlijmscherp en was de dominante partij voor 2,5 minuut. Na 2,5 minuut sloeg de Spanjaard Oliveira in een klap knockout, waardoor El Matador de nieuwe lichtgewichtkampioen is.

Conor McGregor

Topuria is nu de tweede Europese vechter ooit die kampioen is geweest in twee gewichtsklasses. De andere is McGregor, die net als de Spanjaard titels had in het vedergewicht en het lichtgewicht. Topuria werd na zijn gevecht uitgedaagd door publiekslieveling Paddy Pimblett. De Engelsman stapte de kooi in en herinnerde de Spanjaard aan de ruzie die de twee gehad hebben in een hotel toen allebei de vechters nog bezig waren aan hun opmars in de divisie.

Vloek van Drake

Oliveira bleek niet opgewassen tegen het geweld van Topuria, maar er zou ook iets anders meegespeeld kunnen hebbe: de vloek van rapper Drake. De Canadese rapper staat erom bekend dat hij grote bedragen inzet op sportwedstrijden en die vervolgens meer dan regelmatig verliest. De vloek van Drake ging ook op in het gevecht tussen Topuria en Oliveira, want de rapper had 200.000 dollar ingezet op winst van Oliveira.