Rico Verhoeven daagt Logan Paul (zwager Jutta Leerdam) openlijk uit: 'Zo dichtbij een dik pak slaag'

Rico Verhoeven en Logan Paul hebben voor wat opschudding gezorgd in de vechtsportwereld. De Nederlander en de Amerikaan verschenen samen in een filmpje en het bijschrift dat onze landgenoot koos loog er niet om.

Het duo verscheen woensdag op een video op Instagram. De twee deden daar een staredown zoals je die wel vaker ziet rondom gevechten. Het wordt in aanloop naar een gevecht vaak gebruik voor een sterk staaltje psychologische oorlogsvoering en om wat meer aandacht voor een mogelijk gevecht te genereren.

Over een clash tussen de Nederlander en de bekende Amerikaan wordt met geen woord gerept. Wel zegt Verhoeven in het bijschrift dat Paul 'zo dichtbij was om een dik pak slaag te krijgen.'

Samenwerking met Jake Paul

Glory, de kickboksorganissatie waar Verhoeven bij is aangesloten, kondigde in maart een uniek evenement aan in Miami. Dat werd mogelijk door een samenwerking met het sportweddenschappenbedrijf Bedr, dat is opgericht voor Jake Paul. Dat voedde de geruchten dat een gevecht van Paul bij Glory steeds dichterbij lijkt te komen. De video van Verhoeven en Logan Paul bewijst in ieder geval dat de lijntjes kort zijn.

Jarige Logan Paul

Voor Logan was het dinsdag overigens een heugelijke dag. Hij vierde op 1 april zijn dertigste verjaardag en schoof met de hele familie aan bij de podcast van Jake Paul. Die dag nam hij Jutta Leerdam, haar schoonzus, nog in de maling. De Nederlandse topschaatster is verloofd met Jake, de broer van Logan, en trapte met open ogen in een grap van de jarige.

Rico Verhoeven afwezig bij Glory 99

Verhoeven zorgde die dag ook voor de nodige discussie. Hij is de grote afwezige tijdens Glory 99. De man die al jarenlang wereldkampioen is in zijn klasse komt verschijnt niet tijdens de Last Heavyweight Standing op 5 april. Hij richt zich in tegenstelling tot vele andere zwaargewichten op de jubileumeditie. Tijdens Glory 100 vecht hij tegen de Rus Artem Vakhitov, die een stuk lichter en kleiner is dan de 35-jarige Brabander.