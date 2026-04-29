Rico Verhoeven heeft nog iets minder dan een maand voor hij begint aan zijn epische strijd met Oleksandr Usyk. Veel mensen hebben hoge verwachtingen van de Nederlander, die direct om de wereldtitel mag strijden. Nieuwbakken wereldkampioen Chico Fernandez vindt het echter toch een beetje gek dat Verhoeven gelijk al zo'n belangrijk gevecht mag vechten.

Op 23 mei maakte de hele vechtsportwereld zich op voor iets dat op het eerste oog een iconisch gevecht zal worden. Dan neemt Rico Verhoeven het, nabij de beroemde piramides in Egypte, op tegen de nog altijd ongeslagen Oleksandr Usyk. Maar waar veel mensen er vooral reikhalzend naar toe kijken, zijn er ook collega's van Verhoeven die het maar opvallend vinden dat hij zo snel al om de titel kan strijden.

'Hij is een voorbeeld'

Chico Kwasi pakte afgelopen weekend zelf nog de wereldtitel middengewicht bij bond Glory, nadat hij Donovan Wisse wist te verslaan. Hij vindt het in ieder geval mooi om te zien dat Verhoeven een uitstapje maakt van het kickboksen naar het boksen, maar heeft ook zo zijn bedenkingen. "Ik vind het heel vet dat Rico het opneemt tegen Usyk. Hij gaat goed verdienen, dus dat is ook heel vet", begint Kwasi in gesprek met De Telegraaf.

"Los van dat mensen Rico’s stijl niet altijd leuk vinden, is hij toch een voorbeeld voor ons. Hij heeft zijn leven goed op orde, is acteur, doet dingen buiten het kickboksen", vervolgt de 29-jarige Kwasi. "Je kan nu dus ook gewoon een bokspartij doen als kickbokser. Of hij nu wel of niet in de eerste ronde onderuitgaat, Rico gaat goed verdienen. Daarom ben ik heel blij voor hem."

'Mens tegen mens'

Wel heeft de kersverse wereldkampioen zo zijn vragen bij de snelle opmars en kansen van zijn landgenoot. "Het is eigenlijk een beetje gek dat een kickbokser meteen om de wereldtitel mag boksen. Hij zou eerst tegen Anthony Joshua vechten, maar we weten allemaal dat die een zwaar auto-ongeluk heeft gehad", aldus Kwasi, die dus wel wat vragen heeft over de aanstaande boksclash.

Toch verwacht Kwasi geen Nederlands succes in Egypte. "Ik denk trouwens dat Usyk gaat winnen", meent de in Purmerend geboren vechter. "Maar Rico kan een mooie wedstrijd neerzetten. Als hij wint, zou dat niet logisch zijn. Het is echt een heel andere sport. Vergelijk het met tennis en badminton. Dat lijkt ook op elkaar, maar is totaal anders. Rico heeft een kans, tuurlijk. Het is een gevecht van mens tegen mens. Maar Usyk wint. Dat denk ik echt."