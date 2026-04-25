Glory-kickboksers zijn laaiend enthousiast over de keuze van Rico Verhoeven om een boksgevecht aan te gaan met Oleksandr Usyk. Terwijl verschillende van hen een jaar geleden nog stevige kritiek hadden op de voormalig zwaargewichtkampioen vanwege zijn keuze om zijn titel te verdedigen tegen Artem Vakhitov, zijn ze nu enorm onder de indruk van zijn uitdaging tegen Usyk in mei. Al zien zij hem niet zo snel winnen. Dat vertellen zij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Verhoeven was ruim tien jaar ongeslagen bij Glory. Dat maakte hem een gewilde tegenstander: iedereen wilde een - vaak tevergeefse - poging doen om de King of Kickboxing te onttronen. Toen Verhoeven afgelopen jaar besloot zijn titel op het spel te zetten tegen Artem Vakhitov, voormalig kampioen in de lichtzwaargewichtdivisie, leidde dat tot kritiek van onder anderen Tariq Osaro. Die vond dat Verhoeven het moest opnemen tegen een zwaargewicht. Zelf verloor Osaro in 2023 van Verhoeven.

Zo kritisch als Osaro vorig jaar was, zo enthousiast is hij nu over Verhoevens keuze om het op te nemen tegen Usyk in een bokspartij. "Ik ben echt superblij, want dat opent deuren voor ons als kickboksers. Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen, want dan kunnen we de sport misschien nog groter maken dan het al is. Ik gun hem het allerbeste en hoop dat hij boven verwachting gaat presteren. Usyk is op dit moment de beste bokser, dus het zal niet makkelijk zijn, maar hij hoeft van mij eigenlijk niet eens te winnen. Hij moet gewoon goed vechten", aldus Osaro.

'Deze keuze is beter dan tegen mij vechten'

Ook Mory Kromah, de opvolger van Verhoeven als zwaargewichtkampioen bij Glory, denkt er zo over. Hoe graag hij zelf ook tegenover The King of Kickboxing had willen staan: Kromah snapt Verhoevens keuze volledig. "Ik vind het een hele goede keuze van Rico. Ik ben geen fan van hem, maar deze keuze is top. Natuurlijk had ik als toernooiwinnaar tegen Rico willen vechten, maar Usyk is een levende legende, dus deze keuze van hem is veel beter dan tegen mij vechten, ook al heb ik hem uitgedaagd." Toch ziet Kromah Verhoeven niet winnen: "Hij komt in de kooi van Usyk, dus Usyk wint, maar als het een kickbokspartij was, dan zou ik voor Verhoeven gaan."

Misschien weet hij te verrassen met een heel goed gameplan, doordat hij bij Usyk een tekortkoming heeft gezien die nog niemand anders heeft opgemerkt.

Tekortkoming bij Usyk?

Nico Horta, alias Big Sexy, zou zijn geld niet op de Nederlander inzetten, maar ziet wel een scenario waarin Verhoeven volgens hem tóch kan winnen. "Rico is een goede atleet, maar kickboksen en boksen zijn een wereld van verschil. Het voetenwerk en dergelijke zijn heel anders, dus ik heb er een hard hoofd in dat het hem makkelijk afgaat. Maar misschien weet hij te verrassen met een heel goed gameplan, doordat hij bij Usyk een tekortkoming heeft gezien die nog niemand anders heeft opgemerkt. Hij is groot, langer dan Usyk, en heeft daardoor wel een beter bereik."

Fiftyfifty

Miloš Cvjetićanin had net als Kromah graag zelf tegenover Verhoeven willen staan, maar waardeert zijn keuze. "Ik ben zo trots op hem. Hij heeft ongelooflijk veel gedaan voor onze sport en staat nu op het grote podium van het boksen. Ik vind zijn vechtstijl niet heel aantrekkelijk, maar hij heeft het wel geflikt. Hij is dé man." Over Verhoevens kansen is hij duidelijk: "Bij grote gevechten is het altijd fiftyfifty. Het zal moeilijk voor hem worden, maar wat is nou eenmaal wel makkelijk in het leven?!"

'Financieel verstandige keuze'

Ook zwaargewicht Colin George had een jaar geleden stevige kritiek op het titelgevecht van Verhoeven tegen Vakhitov. Over Verhoevens keuze om de strijd aan te gaan met Usyk zegt hij: "Verstandige keuze, financieel gezien, maar Verhoeven gaat het niet redden. Gewoon echt zeker niet. Usyk is one of a kind. Eens in de zoveel tijd staat er iemand op. Met alle respect, maar dat is niet voor Rico weggelegd."

'Dat zie ik niet gebeuren'

Voormalig K-1-legende en analist Remy Bonjasky behoorde tot een generatie vóórdat Verhoeven naam en faam maakte binnen Glory. De twee stonden dan ook nooit tegenover elkaar, maar in zijn analyses was Bonjasky wel met regelmaat kritisch op Verhoeven. De kickbokslegende denkt niet dat Verhoeven veel kans maakt tegen Usyk: "Als alles normaal verloopt, moet Usyk deze partij winnen. Als je nagaat dat het zelfs grote boksers, die al twintig jaar trainen, niet is gelukt om van Usyk te winnen. En dan zou het een kickbokser, die zijn techniek binnen het boksen niet verfijnd heeft, wél moeten lukken? Dat zie ik niet gebeuren."

In tegenstelling tot Bonjasky denkt Donovan Wisse, de regerend kampioen binnen de middengewichtdivisie van Glory, juist wel dat Verhoeven een kans maakt om te winnen, hoewel hij zijn geld op Usyk zou inzetten. "Usyk is dé bokser. Maar Verhoeven maakt zeker een kans. In de vechtsport kan alles en zeker bij zwaargewichten: als je één keer goed raakt is het gelijk afgelopen."

'Verhoeven is een voorbeeld voor ons'

Chico Kwasi, de regerend kampioen in de weltergewichtdivisie, kijkt uit naar het gevecht in mei in Egypte. "Ik denk wel dat Usyk gaat winnen, maar Verhoeven is echt een voorbeeld voor ons. Hij is zo vaak kampioen geworden en hij laat nu ook zien dat je ineens twaalf miljoen kunt verdienen met boksen. Hij doet het eigenlijk gewoon voor: als wij zorgen dat wij ook grote namen worden, kunnen wij ook groot worden in het boksen."