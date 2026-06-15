Tyson Fury gaat zeer binnenkort weer vechten. Dat laat de Brit weten tijdens het UFC White House evenement. Fury vertelt dat hij en CEO Dana White een 'enorme aankondiging' hebben over de toekomst van de Brit.

Van de entree van Fury tijdens UFC White House werd een groots moment gemaakt. De voormalig bokskampioen mocht net als de vechters vanuit het Witte Huis richting de octagon lopen. Aan zijn outfit was al snel te zien dat Fury niet ging vechten, maar hij liet wel al snel weten dat hij en UFC-CEO White een 'enorme aankondiging' hadden. Wat die aankondiging precies was, wilde Fury nog niet direct kwijt.

"Ik ben blij dat ik hier ben. Wat een evenement om de vrijheid en de verjaardag van Donald Trump te vieren", begint Fury aan zijn interview bij de UFC, terwijl hij een pet met de naam van het staatshoofd draagt. Daarna wordt hij al snel gevraagd naar de 'enorme aankondiging' die hij heeft. "Ik denk dat ik Dana White het praten laat doen en hem het bekend laat maken. Ik hoop dat hij het zo gaat zeggen, want dit gaat echt enorm worden. Dat kan ik jullie zeggen", houdt Fury zich nog mysterieus.

Tyson Fury vs Anthony Joshua

Al lange tijd wordt er gesproken over een gevecht tussen Fury en Anthony Joshua. De partij, die in Groot-Brittannië regelmatig de 'Battle of Brittain' wordt genoemd, is er een waar veel vechtfans naar uitkijken. Daarnaast is het wat betreft de ranglijst ook een logisch gevecht om nu te maken. Dit lijkt de aankondiging te zijn waar Fury voor op het UFC-evenement is, maar helemaal bevestigen wil hij niet.

"Ik heb er heel veel zin in. We proberen dit gevecht al tien jaar te maken. Wat er ook gaat gebeuren, we hopen dat dit gevecht gemaakt zal worden. Heel snel. Potentieel vecht ik in augustus en dan aan het eind van het jaar tegen Joshua. Ik heb geen details over een gevecht. Ik kijk ernaaruit en ik wil winnen", zo vertelt The Gipsy King. Fury wil dus graag tegen Joshua, maar dat lijkt niet zijn eerstvolgende wedstrijd te worden. Wie het wel tegen de oud-kampioen gaat opnemen, is nog niet bekend.

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