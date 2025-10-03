Badr Hari heeft in de ring al jaren niets meer van zich laten horen, maar buiten de ring doet hij nu wel zijn zegje. In een uitgebreid statement laat de topvechter zich uit over de huidige situatie in zijn thuisland Marokko, waar jongeren op dit moment angst zaaien.

Op dit moment worden er in Marokko in verschillende steden geprotesteerd door GenZ212, een jongerenorganisatie die pleit voor veranderingen in het onderwijs, de gezondheidszorg en qua sociale gelijkheid. Die protesten gaan er niet vreedzaam aan toe. Zo is er in Marrakesh een politiebureau in brand gestoken en zijn er zelfs al meerdere jongeren doodgeschoten. GenZ212 verwijt het landsbestuur dat ze meer geld uitgeven aan stadions voor het WK voetbal in 2030, dan voor de eigen bevolking.

Country-wide protests initiated by the youth group GenZ212 have gripped Morocco, as protesters criticize the government over corruption and spending.



Morocco’s government should hear protestors’ demands. Learn more ⤵️ pic.twitter.com/ivohnUd23S — Human Rights Watch (@hrw) October 2, 2025

Badr Hari

Hari spreekt de jongeren via zijn Instagram nu toe. De vechter is het eens met de standpunten van GenZ212. "Of de eisen nu terecht zijn of niet, en ze zijn terecht, geweld kan nooit de oplossing zijn. Om vooruitgang te eisen is een recht, maar om dit af te dwingen met geweld is onacceptabel. Geweld lost geen problemen op, het maakt de wonden alleen maar dieper. Het doet vooral de burgers, arbeiders en families pijn die op zoek zijn naar waardigheid en een betere toekomst."

"De eisen die vandaag de dag in Marokko worden gedaan zijn terecht. Het is normaal dat burgers om snellere voortgang vragen op gebieden die ze persoonlijk raken: gezondheid, onderwijs en gerechtigheid. Deze stemmen mogen niet genegeerd worden. Die stemmen reflecteren de wilskracht van een land dat alsmaar op zoek blijft naar meer waardigheid", spreekt Hari ook zijn steun uit voor de demonstranten.

Democratie

Hari merkt ook op dat Marokko gigantisch gegroeid is als land en nu respect geniet van landen over de hele wereld. Om verder te kunnen groeien zijn volgens de vechter wel een aantal dingen nodig. "Democratie moet daarvoor nageleefd worden. De Marokkaanse jeugd in het bijzonder moet geloven in stemmen, ideeën en het mee kunnen doen in de politiek. Demonstraties zijn een manier om je te laten horen, maar de stembus is nog altijd de belangrijkste manier. Betrokkenheid bij stemprogramma's, zowel nationaal als internationaal, is hoe een generatie de toekomst kan vormen."

"Marokko is aan het groeien en het land groeit snel", geeft Hari de jongeren een laatste boodschap mee. "De uitdaging die voor ons ligt is niet het erkennen van de vooruitgang, maar de manier waarop we nog meer willen groeien. Als we doorgaan op wat we hebbe en onze krachten bundelen. Dan zit de toekomst van Marokko niet meer vol met weerstand. "