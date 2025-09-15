In de ring is het al ruim twee jaar stil rondom Badr Hari, maar daarbuiten allesbehalve. De kickbokslegende focust zich momenteel voornamelijk op zijn leven als ondernemer in Marokko. Waar hij eigenaar is van een goedlopende sportschool met meerdere vestigingen. Toch lijkt er meer te spelen in zijn leven. Op Instagram lijkt hij een harde sneer richting iemand uit te delen.

Hari kwam twee jaar geleden voor het laatst in actie bij Glory. Of we de Marokkaans-Nederlandse 'Bad boy' nog terug zullen zien in de ring is nog altijd onzeker. Het (voormalig) zwaargewicht heeft nog altijd niet definitief het einde van zijn carrière aangekondigd, maar een nieuw gevecht lijkt ook niet in de maak. In de wandelgangen tijdens persmomenten bij Glory is er weleens gespeculeerd over een mogelijk afscheidsgevecht tussen Hari en zijn rivaal Rico Verhoeven.

Hari nam het twee keer op tegen de wereldkampioen, maar raakte beide keren geblesseerd. Verhoeven lijkt met zijn 36 jaar nog niet na te denken over het beëindigen van zijn carrière en is nog altijd topfit, nadat hij in juni weer eens zijn wereldtitel verdedigde. Een gevecht tussen beide kemphanen op korte termijn, lijkt dan ook zinloos.

Geheimzinnig

Op Instagram lijkt Hari een geheimzinnige sneer uit te delen. 'Ken je plek totdat je jezelf bewezen hebt', schrijft de kickbokslegende in zijn verhaal. Wat en wie hij er precies mee bedoelt, blijft onduidelijk.

Succesvolle onderneming

Ondertussen lijkt Hari zich in Marokko ook niet te richten op een eventuele comeback. De kickbokslegende houdt zich daar voornamelijk bezig met zijn onderneming Punch By Badr, waarvan de bouw van een nieuwe vestiging in volle gang is.

In opspraak

Waar de legende in Marokko op handen gedragen wordt, raakte hij het afgelopen jaar in opspraak vanwege een vermeende mishandeling van zijn ex-partner en moeder van zijn kinderen Daphne Romani. In de podcast van Privé gaf Evert Santegoeds onlangs een update over de situatie.

"Justitie staat er zo in dat ze hem een voorstel hebben gedaan", vertelde Santegoeds. "Hij zou dan op de een of andere manier boetedoening doen, door een schikking of een taakstraf of zoiets. Over de details is nog weinig bekend gemaakt.