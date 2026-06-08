Het UFC Freedom 250 Gala, gepland voor 14 juni op het zuidelijke gazon van het Witte Huis, hangt aan een zijden draadje. Het Public Integrity Project heeft zaterdag een federale rechtszaak aangespannen om het evenement te stoppen.

De bekende band tussen president Donald Trump en UFC-voorzitter Dana White, die zelfs campagne voerde voor Trump, leidde het afgelopen jaar tot veel speculatie over een UFC-gala bij het Witte Huis. Na veel overleg werd besloten dat het UFC Freedom 250 Gala zou plaatsvinden ter ere van de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. De gekozen datum: 14 juni, de dag dat Trump 80 jaar wordt.

Rechtszaak tegen plannen Trump

Het evenement is echter in gevaar door een federale rechtszaak van het Public Integrity Project. Dit advocatenkantoor, dat corruptie in Amerika wil bestrijden, heeft meerdere juridische wegen bewandeld.

Allereerst beschuldigt het Public Integrity Project het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de National Park Service ervan de federale wet te overtreden door een privé sportevenement op openbaar terrein te organiseren en geen goedkeuring van het Congres te verkrijgen voor de vele bouwplaatsen die nodig zijn voor het evenement. Het kantoor heeft daarom een voorlopige gerechtelijke uitspraak gevraagd om het gala te stoppen.

“Wij vinden dit een diep misbruik van onze heilige nationale monumenten voor privéwinst. En we geloven dat dit moet stoppen, omdat het de wet overtreedt”, aldus Brendan Ballou, hoofdadvocaat van het Public Integrity Project tegenover ESPN.

Boosheid bij Trump

Bij het kamp van Trump zijn ze niet blij met de situatie. “Dit is een obstructieve, ongegronde en vertragende rechtszaak, puur aangespannen om president Trump ervan te weerhouden een van de meest historische sportevenementen in de geschiedenis van onze natie te organiseren, tijdens de viering van de 250e verjaardag”, aldus een ambtenaar van de Trump-administratie.

“Dit iconische evenement verschilt niet van de diverse andere evenementen die het Witte Huis op het zuidelijke gazon organiseert en de naar behoren geautoriseerde evenementen op de Ellipse en de National Mall gedurende het jaar”, vervolgde de e-mail aan ESPN.

Rico Verhoeven

UFC houdt vaker gevechten op iconische locaties. Zo vocht Rico Verhoeven eind vorige maand nog tussen de piramides in Egypte voor de wereldtitel tegen Oleksandr Usyk. De Nederlandse kickbokslegende zal in ieder geval niet deelnemen aan een gevecht in Trumps achtertuin.

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