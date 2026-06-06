Ilia Topuria behoort tot de groten der aarde qua vechtsport. De Georgisch-Spaanse MMA’er werd ongeslagen wereldkampioen in twee verschillende gewichtsklassen bij de UFC. De 29-jarige vechter heeft een bijzondere band opgebouwd met Sergio Ramos, het 40-jarige Spaanse voetbalicoon.

Dat wordt duidelijk in de documentaire The Topurias die op vrijdag 5 juni verscheen op HBO Max. Daarin komt de wereldkampioen van 2010 langs op het moment dat Topuria zich voorbereidt op zijn veelbesproken gevecht met Max Holloway. "Sergio is altijd een van mijn idolen geweest. Als sinds ik klein was, hield ik van hem", vertelt Topuria in The Topurias.

Bijzondere vriendschap met Sergio Ramos

De twee ontmoetten elkaar toen Topuria in Jacksonville vocht in 2023 tegen Josh Emmett. "Hij stuurde me gewoon een berichtje: 'Ik ben in New York, ik wil naar je gevecht komen'. Daarvoor hadden we al wat gesprekken via sociale media gehad", herinnert de UFC-vechter zich in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Maar dat was de eerste keer dat we elkaar in het echt ontmoetten en het klikte meteen. We hadden het erg gezellig en sindsdien hebben we een goede relatie", verzekert hij.

Lovende woorden voor voetbalicoon

Waar Sergio Ramos voor de buitenwereld over kan komen als een ietwat maniakale voetballer, is hij als persoon heel anders. "Hij is niet gek, hij is een geweldig mens. Een geweldige professional. Soms hebben mensen een verkeerd beeld van anderen. Maar als je ze ontmoet, verander je van mening. Niet alles wat je op sociale media leest, is waar", verdedigt Topuria hem.

"Ik oordeel niet over mensen voordat ik de kans heb gehad om ze persoonlijk te ontmoeten", beargumenteert de MMA'er. "Ik heb ook wel eens dingen over mezelf gelezen en gehoord op sociale media die niet waar zijn."

Documentaire en UFC FREEDOM 250

Vanaf vrijdag 5 juni is Ilia Topuria te zien in zijn eigen documentaire The Topurias, exclusief bij HBO Max De streamingdienst heeft ook de rechten voor een historische avond UFC bij het Witte Huis. In de nacht van 14 op 15 juni wordt er gestreden tijdens UFC FREEDOM 250. Dat bijzondere sportevenement vindt plaats op dezelfde dag als de verjaardag van president Donald Trump en is ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. In Washington verdedigt Topuria zijn wereldtitel in het lichtgewicht tegen Justin Gaethje

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