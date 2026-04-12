Het langverwachte gevecht tussen topboksers Tyson Fury en Anthony Joshua gaat er écht komen. De twee Engelse giganten kwamen elkaar zaterdagavond tegen in Londen na het terugkeergevecht van de 37-jarige Fury uit zijn zoveelste pensioen. Op de uitdaging werd al gerekend, maar meteen daarna heeft Netflix de partij al bevestigd.

Fury won zijn partij in Londen tegen Arslanbek Makhmudov eenvoudig en is klaar voor een ontmoeting met landgenoot Joshua. De 36-jarige Joshua heeft zelf echter nog een lange weg te gaan. In december raakte hij betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, waarbij hij twee vrienden verloor.

Toch weet streamingsdienst Netflix het al zeker. Na de partij en de uitdaging van Fury aan het adres van Joshua, kwam er een veelzeggende post op sociale media: "Het gaat gebeuren. Fury vs. Joshua, komende herfst in Groot-Brittannië, alleen live op Netflix."

'Ik stap graag met hem in de ring'

Joshua zei na de uitdaging in eerste instantie nog dat er pas iets geaccepteerd zou worden als hij er zelf klaar voor was. Maar Netflix ving de iconische bokser na afloop op en in dat interview gaf Joshua al wat meer details prijs van een op handen zijnde deal. "Ik ga heel eerlijk zijn: er is een flinke onderhandeling nodig. Contracten zullen over en weer gestuurd worden en ik stap graag met hem in de ring."

Tyson Fury vs. Anthony Joshua. This autumn from the UK. LIVE only on Netflix. — Netflix (@netflix) April 11, 2026

'Er spelen grotere dingen'

Joshua deelde ook meteen een sneer uit aan Fury, die meermaals terugkeerde van zijn pensioen. "Hij is degene die telkens stopt. Ik doe dit al dertien jaar en ben nog nooit gestopt. Ik maak altijd de grote gevechten en dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik weet wat mijn taak is, maar er spelen nu nog grotere dingen in mijn leven. Ik moet een momentje nemen en zien wat het beste is voor mij. Ik ben bezig om dingen te regelen voor mijn vrienden en hun families", verwees hij naar het fatale auto-ongeluk in Nigeria vier maanden geleden.

'Heel veel pijn'

Joshua sprak wel zijn vertrouwen uit in een eventuele overwinning op Fury. "Ik ben de baas in deze sport. Ik ben een serieuze vechter en ik ben heel erg sterk. Als ik Fury raak, zal dat hem heel veel pijn doen."