Jake Paul neemt nooit een blad voor de mond. Zo ook niet in de voorbereiding voor zijn gevecht met Julio Cesar Chavez Jr. De Amerikaanse bokser is van mening dat hij 'de enige is die wat doet', als het gaat over het promoten van zijn sport.

"De anderen zeggen dat ze iets doen voor de sport", zegt Paul in gesprek met DAZN. Op die streamingsdienst is op 28 juni het gevecht tussen de verloofde van Jutta Leerdam en Chavez te zien. Paul zegt dat andere boksers zijn invloed op de sport 'slecht vinden voor het boksen'.

Daar is hij het zeker niet mee eens. "Maar ik ben het beste wat boksen is overkomen sinds Muhammad Ali. Daar is geen discussie over mogelijk. Wat ik heb gedaan, spreekt voor zich." Paul somt de voorbeelden op: "Geen andere vechter bouwt gyms, zorgt ervoor dat kinderen gaan boksen, organiseert zoveel evenementen, doneert zijn hele portemonnee voor zijn eigen goede doel in Puerto Rico."

Kritiek van verslaggevers, complimenten van boksers

Eerder voelde Paul ook al de noodzaak om kritiek van 'verslaggevers of bokscritici' te weerleggen. Hij krijgt namelijk het verwijt dat er te veel influencers tegen boksers vechten. "Ondertussen hypen ze gevechten op waarin de vechters zes stoten per ronde gooien, dat zijn de meest saaie partijen die we dit jaar hebben gezien. Dus ik begrijp wel waarom mensen hun sport willen beschermen, mij willen bekritiseren, neerhalen, al dat soort dingen."

“I’m the greatest thing to happen to boxing since Muhammad Ali.”



🗣️ @jakepaul



🎟️ Buy #PaulChavez NOW – link in bio | #RamirezDorticos | June 28 | Exclusively on DAZN | @MostVpromotions | @GoldenBoyBoxing pic.twitter.com/Uel9gz17OG — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 15, 2025

Hij doet er nog een schepje bovenop. "Maar ze weten niet wie ik ben," gaat hij verder. "Ze weten niet hoe serieus ik deze sport neem. De echte grootheden; Mike Tyson, Evander Holyfield, Manny Pacquiao, zelfs Floyd (Mayweather Jr., red.), dat zijn de mensen die me respect geven en zien wat ik voor de sport heb betekend. Dat is wat echt telt. Niet wat een of andere verslaggever of bokskriticus zegt, natuurlijk gaan die slecht over me praten."