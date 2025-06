Jake Paul stapt binnenkort opnieuw in de ring. Julio Cesar Chavez jr. is aanstaande 28 juni de tegenstander in het Honda Center in Anaheim, California. De verloofde van Jutta Leerdam heeft in een interview afgerekend met de kritieken op hem als bokser. "Ze weten niet wie ik ben en hoe serieus ik deze sport neem," stelt de Amerikaan tegenover DAZN.

Terwijl Jutta Leerdam hard in training is voor de Olympische Spelen van 2026 in Milaan en Cortina, is haar Amerikaanse verloofde hard in training voor een nieuwe bokswedstrijd. Eind deze maand neemt hij het op tegen de Mexicaanse professional Julio Cesar Chavez jr. Niet iedereen is enthousiast over de bokscarrière van de influencer. Critici stellen bijvoorbeeld influencers die tegen professionals boksen de sport verpesten. Paul zelf lijkt weinig om dat soort kritieken te geven.

'Meest saaie partijen die we hebben gezien'

"Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen," stelt de voormalig Disney-ster in een interview met DAZN. "Ik heb gezien voor wie ze juichen, dus waarom zou ik geven om hun kritiek? Ondertussen hypen ze gevechten op waarin de vechters zes stoten per ronde gooien, dat zijn de meest saaie partijen die we dit jaar hebben gezien. Dus ik begrijp wel waarom mensen hun sport willen beschermen, mij willen bekritiseren, neerhalen, al dat soort dingen."

"Maar ze weten niet wie ik ben," gaat hij verder. "Ze weten niet hoe serieus ik deze sport neem. De echte grootheden; Mike Tyson, Evander Holyfield, Manny Pacquiao, zelfs Floyd (Mayweather Jr., red.), dat zijn de mensen die me respect geven en zien wat ik voor de sport heb betekend. Dat is wat echt telt. Niet wat een of andere verslaggever of bokskriticus zegt, natuurlijk gaan die slecht over me praten."

Bijzondere manier van trainen

Ondertussen houdt Leerdam's verloofde er een bijzondere manier van trainen op na. In video's die rondgingen op sociale media was te zien hoe de Amerikaan zich een op maat gemaakte 'dikke buik' had laten aanmeten. Zelfs zijn tattoos zijn daarop nagebootst. Met die dikke buik stond Paul op een loopband, terwijl zijn trainer hem aan een vishengel een worst voorhield, zo liet hij zien in een video op Instagram. "Je hebt over één maand een gevecht en je moet nog al die kilo's kwijt!", riep zijn trainer.