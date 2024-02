Ajax-legende Sjaak Swart moppert over Mislintat en Hendriks: 'Die achterhoede...'

Ajax is inmiddels iets aan de betere hand na een horrorstart, toen het zelfs even laatste stond in de Eredivisie. Volgens Ajax-coryfee Sjaak Swart (85) was dat de schuld van de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat en Maurits Hendriks, die per 1 maart de club verlaat.

"Er zijn vijf of zes spelers die vroeger nooit waren ’aangenomen’. Die achterhoede … daar loop je zo doorheen", moppert Swart in De Telegraaf. "Had Johan Cruijff nu nog gevoetbald, dan had hij tegen dit Ajax elke wedstrijd minimaal zes keer gescoord."

Vooral het transferbeleid van de afgelopen paar jaar moet het ontgelden. "Dat die Mislintat is binnengehaald, is onvergeeflijk. En dat hij 115 miljoen euro mocht uitgeven aan spelers die niemand kende al helemaal. Maurice Steijn wilde Sergiño Dest, Stefan de Vrij, Nicolas Tagliafico, Jerdy Schouten, Vangelis Pavlidis, Isco, Hakim Ziyech en Calvin Stengs. Als je die had gekocht, had je – voor veel minder geld – om het kampioenschap gespeeld", verzekert de voormalig rechtsbuiten.

Hopen dat Mislintat en Hendriks degraderen

"Echt, ik hoef Mislintat en Hendriks nooit meer te zien", foetert Swart door. "Maar Hendriks loopt ondanks alles nog gewoon rond op De Toekomst. Onvoorstelbaar. En dat die commissarissen alle aankopen van Mislintat hebben goedgekeurd, is belachelijk. Er was geen controle."

Ajax speelt donderdagavond in de Conference League tegen Bodø/Glimt. Als het aan Swart ligt, voetbalt 'zijn' club snel weer een paar treetjes hoger. "Ik hoop snel weer over de Champions League te kunnen praten, maar ben bang dat dát nog wel een jaartje of twee duurt."