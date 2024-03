Bizar: 'uitfans' van Jong PSV niet welkom in eigen stad bij Lichtstadderby tegen FC Eindhoven

Over een aantal weken staat de Lichtstadderby tussen FC Eindhoven en Jong PSV op het programma. Fans van de uitploeg die ervoor of erna lekker een biertje willen doen in de binnenstad komen bedrogen uit, zij zijn daar namelijk helemaal niet welkom. Best krom toch, als Eindhovenaren?

Toch is het echt zo. Een (Jong) PSV-fan deelde op X een screenshot van het bericht dat hij ontving toen hij een uitticket had gescoord. 'Het is niet toegestaan om voor en na de wedstrijd de binnenstad te bezoeken', valt er te lezen. Gelukkig is een verplichte buscombi van Sportcomplex de Herdgang naar het Jan Louwers Stadion niet nodig, al is er wel een autocombi.

FC Eindhoven - Jong PSV ✅



Maarre @PSV of @FCEindhoven , wat is dit dan 😂😂



Autocombi en we mogen de stad niet in? Het is niet zodat wij onze eigen stad slopen hé 😂😂#FCEJPS pic.twitter.com/o4eOm132z4 — MorkvanBammel | ⚽🍻 (@MvBammel) March 4, 2024

FC Eindhoven is de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie, Jong PSV staat er twee plekken onder. Eerder dit seizoen won Eindhoven met 4-3 op de Herdgang, nadat het een kwartier voor tijd nog 3-1 voor Jong PSV stond.