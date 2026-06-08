Het Noorse elftal had een oefenduel tegen Schotland op de agenda gezet. Superster Erling Haaland en co wilden nog even het vizier scherpstellen, zo vlak voor het WK voetbal. Maar de Schotten annuleerden de friendly plots. De Noorse bondscoach is daarover niet te spreken.

De bondscoach van Noorwegen, Ståle Solbakken, heeft snoeihard uitgehaald naar zijn Schotse collega Steve Clarke. De Tartan Army annuleerde namelijk onverwacht een geplande oefenwedstrijd achter gesloten deuren, onder het mom van blessures bij spelers. De wedstrijd, die maandag zou plaatsvinden in het Schotse trainingskamp in Charlotte, North Carolina, was maanden van tevoren geregeld als voorbereiding op het WK.

Het Noorse kamp werd echter pas laat op vrijdagavond, na de laatste training, op de hoogte gebracht van de afgelasting. Dit dwong Solbakken om zijn tactische aanpak volledig om te gooien.

Onprofessioneel

"Het was net zo verrassend voor mij, en voor Schotland is het onprofessioneel. Het is onprofessioneel dat hun bondscoach me niet persoonlijk belde, dat ze hun teammanager gebruikten om ons te bellen en dit te vertellen nadat we klaar waren met trainen. Ik geloof niet dat de blessures waarover ze spreken, tijdens hun laatste training zijn opgelopen," zei Solbakken tegen de Noorse zender NRK.

De Schotse bondscoach Steve Clarke relativeerde de afgelasting zondagavond en verklaarde tegenover de BBC dat de wedstrijd slechts een trainingssessie van een uur op het veld zou zijn geweest. Noorwegen opent zijn WK-campagne op 16 juni tegen Irak, terwijl Schotland op 14 juni aftrapt tegen Haïti.

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