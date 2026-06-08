Het Nederlands elftal heeft in de laatste oefenwedstrijd voor het WK na een knotsgek einde weten te winnen van Oezbekistan. Oranje was dankzij twee benutte penalty's van Cody Gakpo, waaronder één in de blessuretijd, met 2-1 te sterk voor de WK-debutant. Toch zullen er flink wat zorgen zijn voor bondscoach Ronald Koeman, want doelman Bart Verbruggen viel geblesseerd uit en Guus Til kreeg in de slotfase een opmerkelijke rode kaart.

Nederland verloor afgelopen week de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije en hoopte tegen Oezbekistan een beter resultaat te boeken om toch met een goed gevoel naar het WK te gaan. Dat lukte na een knotsgekke tweede helft. Oranje leidde lange tijd na een strafschop van Gakpo, zag Oezbekistan in de blessuretijd op 1-1 komen, maar met een tweede penalty van de Liverpool-aanvaller nog dieper in de extra tijd pakte Nederland alsnog de zege. Het was echter geen fijne avond voor Oranje, want de ploeg van Koeman verloor doelman Verbruggen en invaller Til.

Blessure Verbruggen en rood Til

De Oezbeken konden echter ook geen vuist maken en dus kwam de zege nooit in gevaar. Dat is het WK van doelman Bart Verbruggen mogelijk wel. De keeper kwam aan het begin van de tweede helft heel lelijk terecht nadat hij een bal ving en had direct veel pijn aan de heup. Verbruggen probeerde het nog even, maar moest toch worden gewisseld. Het is nog onduidelijk of hij op tijd fit zal zijn voor de eerste WK-wedstrijd tegen Japan van aanstaande zondag.

Daar bleef het niet bij, want in de slotfase kreeg Til een rode kaart. Hij maakte rond de eigen zestien hands, maar dat werd eerst niet bestraft door de scheidsrechter. De VAR greep echter in en dat leek Oezbekistan een penaty op te leveren. Er werd echter geoordeeld dat Til buiten het strafschopgebied hands maakte. Tot ieders verbazing kreeg de PSV'er daarna echter rood. Het is niet zeker of hij geschorst zal zijn voor het duel met Japan.

Oranje wint na knotsgek einde

Oezbekistan rook daarna bloed en zette alles op alles om er een gelijkspel uit te slepen. Dat leek te lukken, want Igor Sergeev maakte er in de blessuretijd nog 1-1 van. Het laatste woord was echter aan Oranje. Jan-Paul van Hecke werd neergelegd bij een corner en opnieuw kreeg Oranje een strafschop. Gakpo schoof die in de achtste minuut van blessuretijd binnen en dus reist Nederland alsnog met een zege af naar het WK.

Het is echter de vraag of Koeman zondag tegen Japan een beroep kan doen op Verbruggen en Til. Ook zullen er de nodige zorgen zijn over het spel, want Nederland liet een hoop kansen liggen en scoorde enkel via twee penalty's.

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