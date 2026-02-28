Liverpool was zaterdag veel te sterk voor West Ham United. Op Anfield werd het 5-2 voor de mannen van Arne Slot en hoewel de Britse pers kritisch blijft op The Reds, zagen zij wel iets unieks.

'Een analyse van Liverpool: verre van briljant, maar wel effectief', zo kopt de BBC. Vooral dat laatste is bijzonder in dit seizoen van Slot en zijn mannen. 'Het knapste van de kant van Liverpool was dat ze de wedstrijd eigenlijk na de eerste helft al in de tas hadden. Dat is een zeldzaamheid dit seizoen.'

'Niet te veel klagen'

Toch blijven ze ook kritisch. 'Ze maakten het zichzelf lastig door de bal te onnodig verspelen op meerdere momenten, maar je kan niet te veel klagen als je vijf doelpunten maakt in een wedstrijd.'

'Slot zal vooral blij zijn met het optreden van Joe Gomez als rechtsback en de terugkeer van Jeremie Frimpong. Mohamed Salah blijft wel zonder competitiedoelpunt in zijn laatste tien wedstrijden', zo besluiten zij.

'Symbolisch'

'Het verschil tussen Liverpool en West Ham werd duidelijk gemaakt in de uitslag', zo begint The Guardian. 'De ploeg van Arne Slot pakte de kans om zich nog te kwalificeren voor de Champions League met een duidelijke overwinning op Anfield. Mede mogelijk gemaakt door hun nieuwe kracht: standaardsituaties.' Een doelpunt daarvan kwam via aanvoerder Virgil van Dijk.

Hoewel zowel Van Dijk als Cody Gakpo op het scoreformulier stond, was Hugo Ekitike de grote man bij Liverpool. De Franse spits scoorde de openingstreffer en gaf twee assists. 'Hij deed wat Liverpool al het hele seizoen mist nu The Reds eindelijk wakker worden', is The Liverpool Echo duidelijk.

'Liverpool begint vaak te zwak aan wedstrijden, waardoor ze soms niet eens kansen creëren om belangrijke doelpunten te maken', vervolgen zij. 'Deze goal van Ekitike voelde symbolisch aan. De topscorer van de club had al vier wedstrijden niet meer gescoord en de druk op hem, als enige spits bij Liverpool, leek vat op hem te hebben. Nu was hij los en gaf hij ook nog eens twee assists, waardoor het een fijne dag op werk was voor hem.'

