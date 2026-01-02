Rafael van der Vaart gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan bij Ziggo Sport. De oud-voetballer gaat aan de zijde van Wytse van der Goot co-commentaar geven bij een nader te noemen voetbalwedstrijd.

Van der Goot en Van der Vaart kennen elkaar goed, want ze zitten meer dan regelmatig samen bij het Ziggo Sport-programma Rondo. De oud-voetballer geeft daar duiding over het voetbalweekend. Van der Vaart is ook regelmatig analist bij de NOS met wedstrijden van het Nederlands elftal. Naast het zijn van analist gaat hij nu dus een nieuwe rol aan. Hij gaat binnenkort co-commentaar geven bij een live-wedstrijd, samen met Van der Goot.

In gesprek met Voetbal International vertelt Van der Goot meer over het experiment dat Ziggo Sport gaat doen rondom het co-commentaar. Zo vertelt hij dat het om bijvoorbeeld een Spaanse competitiewedstrijd zal gaan en niet direct om een groot Champions League-affiche. "Een wedstrijd die meer op zichzelf staat. Bij een grote wedstrijd zou ik er persoonlijk minder behoefte aan hebben", vertelt Van der Goot. Hij gaf eerder al aan dat hij juist geen heil ziet in een co-commentator naast hem, maar met Van der Vaart wil hij het wel proberen.

Co-commentaar

In het buitenland is co-commentaar een bekend fenomeen. Een oud-voetballer zit dan naast een professionele commentator om meer duiding te geven over de wedstrijd. In Nederland gebeurde dit vroeger ook met onder andere Wim Kieft en René van der Gijp. Inmiddels is het echter alweer een tijd geleden dat er een co-commentator naast de echte commentator zat tijdens een wedstrijd.

Grote fout

In hetzelfde interview vertelt Van der Goot ook over een grote fout die hij in 2023 maakte tijdens de FA Cup-finale in Engeland. Na de wedstrijd tussen Manchester City en Manchester United ontmoette toenmalig trainer Erik ten Hag een gehandicapte fan. Van der Goot zag dit echter niet en hij noemde de supporter 'een gek die al wat pints op had'. De commentator vertelt twee jaar later dat hij 'een tijdje wakker heeft gelegen door de te voorkomen fout'.