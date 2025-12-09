Rafael van der Vaart is een van de markantste voetballers van zijn generatie. Het is dus niet zo verwonderlijk dat er onlangs een boek is verschenen over de 109-voudig internationals. Dat is al door een boel Nederlanders gelezen, maar iemand van wie je het juist zou verwachten heeft dat niet gedaan.

Dat is namelijk de hoofrolspeler zelf, zo geeft hij toe in het programma Tijd voor Max. Daar schoof hij aan om te praten over het boek Alles op Intuïtie, de biografie van Van der Vaart. Altijd bijzonder, al doet de ex-speler van onder meer Ajax en Real Madrid er relatief luchtig over.

Boek niet gelezen

Als de titel van het boek wordt gekoppeld aan de speelwijze van Van der Vaart, die veel op intuïtie deed, moet de voormalig middenvelder wat bekennen. Dat gedrag laat hij ook buiten het veld veel zien. "Ik moet eerlijk zeggen: Bart Vlietstra heeft het geschreven. Ik heb de titel niet verzonnen, het boek niet zelf gelezen..." Dat laatste zorgt voor de nodige verbazing aan tafel. "Je hebt het boek niet gelezen!?"

Van der Vaart vindt het ongemakkelijk

Daar heeft hij wel een duidelijke reden voor. "Ik vind het ongemakkelijk allemaal. Ik heb het verteld. Mijn vader heeft het gelezen. Mooi boek pik, zegt hij. Ik doe alles een beetje op gevoel." Daar heeft zelfs de partner van Van der Vaart, handbalster Estavana Polman, het niet altijd makkelijk mee. "Estavana vindt dat soms een beetje lastig. Ik ben niet van het plannen. Morgen vind ik al ver weg. Ik kom hier (in de studio, red.) ook wat later aan, ik wil geen voorgesprek want dan weet ik wat er gaat komen..."

Van der Vaart was niet de enige ex-topsporter die aan de talkshowtafel verscheen. Ook Tess Lieder, voormalig handbalster, was aanwezig. Met dat tweetal aan tafel ging het uiteraard ook over het WK handbal, waar Van der Vaarts partner Estavana Polman haar laatste grote eindtoernooi speelt.

Emoties bij Rafael van der Vaart

De voormalig topmiddenvelder had afgelopen weekend een boekpresentatie in de Johan Cruijff ArenA. Daar stond hij ook Sportnieuws.nl te woord. Het werd een emotioneel weerzien met het stadion waar hij jarenlang successen boekte met Ajax. Al komt dat ook door de Nederlander zelf. "Ik ben echt een huilebalk. Daar schaam ik me ook niet voor." Check hieronder het volledige interview.