Wim Kieft heeft na zijn voetbalcarrière een aantal verkeerde afslagen genomen, maar ook tijdens zijn loopbaan werd hij door schade en schande wijs. Bijvoorbeeld door zijn oude zaakwaarnemer Cor Coster. Zijn nieuwe zaakwaarnemer Rob Jansen onthult ook zijn grootste fout.

Kieft onthulde in een boek geschreven door Michel van Egmond dat hij na zijn actieve carrière kampte met verslavingen aan drank en drugs. Inmiddels is hij al een tijdje clean en kijkt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp regelmatig terug op zijn leven. Nu kreeg Kieft de vraag wat zijn grootste fout tijdens zijn loopbaan was. Daar moet de ex-voetballer lang over nadenken, maar hij komt toch uit op een zakelijke misser.

"Ik had misschien een betere manager uit moeten zoeken, maar dat begreep ik ook pas achteraf. Het was een leuke man, maar zijn belastingadvies was minder", is Kieft open over het financiële advies van zijn ex-zaakwaarnemer Coster. "Hij vertelde er ook niet bij wat het verschil tussen netto en bruto was meestal. Een beetje naïef en je denkt dan dat het allemaal voor je geregeld wordt."

Rob Jansen

Inmiddels worden de zaken van Kieft al langere tijd behartigd door de succesvolle zaakwaarnemer Rob Jansen. Ook hij is vast onderdeel van de podcast en vertelt dat hij ook van zijn fouten heeft moeten leren in de voetbalwereld. De fout die Jansen als de grootste van zijn carrière ziet, lijkt hem echter een nog groter geldbedrag te hebben gekost dan bij Kieft het geval was.

Jansen vertelt dat hij bij Boca Juniors was om een speler te transfereren en daar onderhandelde met iemand die later president van Argentinië werd. Die man vroeg aan de zaakwaarnemer of hij een bouwbedrijf kende die het vliegveld van Buenos Aires wilde opknappen. Sterker nog, de president ging zo ver dat hij Jansen toe zei dat het bedrijf dat hij aanbracht de klus zou krijgen. De zaakwaarnemer vergat het voorstel echter in het vliegtuig en benaderde nooit meer een bouwbedrijf, waardoor hij een gigantisch bedrag aan premie van een bouwbedrijf misliep.