Wim Kieft heeft gereageerd op een heftige passage in een podcast die hij maakt. Het ging over uitspraken van zaakwaarnemer Rob Jansen over Danny Blind en de chaos bij Ajax.

Jeroen Stekelenburg zwengelde de discussie over het fragment aan bij Studio Voetbal van zondag. Stekelenburg, die bij de NOS onder meer interviews met de spelers en trainer van Oranje verzorgt, doelde op opmerkingen die zaakwaarnemer Rob Jansen maakte over het ontslag van John Heitinga bij Ajax. Dat deed hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Jansen, die de zaken behartigt van de weggestuurde Ajax-trainer, wees Danny Blind aan als een van de boosdoeners achter het ontslag. De zaakwaarnemer foeterde dat de oud-verdediger keer op keer negatief sprak over Heitinga en de boel manipuleerde.

Taalgebruik

Wim Kieft sprak zondag in Studio Voetbal met Stekelenburg over de woorden van Jansen. Stekelenburg wilde van Kieft horen wat hij van het taalgebruik vond. " Want ik zei twee weken geleden tegen jou dat ik altijd met veel plezier naar jullie podcast luister. Maar ik reed bijna tegen de vangrail aan toen ik dit hoorde. Want als je het woord gezwel gebruikt over iemand...", zei Stekelenburg.

Kieft kon wel verklaren waarom Jansen zo gepikeerd was. "Als zaakwaarnemer staat hij écht achter zijn spelers. Een tijdje geleden was ik op zijn verjaardag en daar waren dertig oud-spelers. Dus hij is heel close met zijn spelers", aldus Kieft, die pas sinds kort aanschuift bij Studio Voetbal.

Ajax

"Kijk, ik kan de situatie binnen Ajax niet inschatten, maar hij heeft het idee dat Heitinga te weinig gesteund is, natuurlijk", ging Kieft door. "En ze hebben natuurlijk ook een enorm verleden met elkaar. Jansen was dertig jaar zijn zaakwaarnemer en tien jaar van Daley Blind."

Stekelenburg was niet gerustgesteld en vond dat Jansen toch een ander woord had moeten gebruiken. " Maar het is toch geen slip of the tongue , het woord 'gezwel'? Je weet toch wat dat is? Het is een symbool van een ziekte waar niemand mee geassocieerd wil worden", redeneerde hij.