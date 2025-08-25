De meeste profvoetballers staan niet bekend om hun sterke financiële keuzes. Op jonge leeftijd verdienen ze bakken met geld, die meestal ook weer snel uitgegeven worden. Voormalig Ajax-talent en huidig Excelsior-speler Kik Pierie helpt zijn collega-voetballers dit te voorkomen.

Pierie gold nog niet zo lang geleden tot een van de grootste talenten van Ajax. Hij maakte een miljoentransfer van sc Heerenveen naar de Amsterdammers. Tot een doorbraak bij Ajax 1 kwam het niet. Hij vertrok naar Excelsior, waar hij zich ook op andere vlakken ontwikkelde.

Financiële begeleiding

De profvoetballer runt naast een cursus Italiaans een eigen bedrijf waarmee hij voetballers van financiële begeleiding voorziet, schrijft RTL Nieuws. Pierie ervaart vanuit de kleedkamer dat voetballers het hoge salaris dat ze verdienen 'investeren' in dure auto's, kleding en feestjes.

"Ik verdien nu minder dan bij Ajax. Nog steeds genoeg hoor, maar door de onzekerheid in het voetbal probeer ik vooruit te kijken", legt hij uit. Pierie weet hoe het is om op de 'verkeerde' manier met geld om te gaan. Ook hij ging op dure etentjes met vrienden en ging in op verkeerde adviseurs.

'Makkelijke prooi'

"Voetballers zijn een makkelijke prooi", vertelde de Nederlandse jeugdinternational die in Amerika geboren is. "Ze zijn jong, verdienen vaak relatief veel en zijn druk bezig met voetbal. Terecht, maar hierdoor vergeten ze soms na te denken over de toekomst, terwijl ze daar nu al veel invloed op hebben."

"Stel dat een speler nu een miljoen euro verdient en twee ton uitgeeft, dan lijkt dat financieel dik in orde. Maar de kans dat dit salaris zo hoog blijft is klein, terwijl het uitgavenpatroon veel lastiger terug te schroeven is. Die twee ton wordt door inflatie door de jaren ook veel meer, dus het helpt al om uit te leggen wat inflatie is."

Welke voetballers die hulp van Pierie al hebben ingeroepen, is niet bekend.

