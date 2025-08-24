PSV won zaterdagavond met 4-2 van FC Groningen, maar de uitslag was niet waar het na afloop het meest over ging. De aandacht richtte zich vooral op Ivan Perisic, die op Instagram een veelzeggende foto deelde. Daarmee verwees hij fijntjes naar een moment dat Ajax-fans liever zouden vergeten.

In het Philips Stadion was invaller Esmir Bajraktarevic de man van de avond. De 20-jarige Bosniër viel na rust in en had binnen twintig minuten twee doelpunten op zijn naam staan. Eerder had Guus Til de score geopend, terwijl Ruben van Bommel kort na rust de derde treffer maakte. Bij Groningen vonden Brynjólfur Willumsson en Mats Seuntjens nog wel het net, maar echt spannend werd het niet: PSV trok overtuigend aan het langste eind.

'Dankjewel, 26'

Terwijl Bajraktarevic in het stadion de show stal, deed Perisic dat ná de wedstrijd online. Met een Instagrampost liet hij de tongen loskomen, vooral bij Ajax-fans. Op zijn story verscheen een foto waarop Perisic in duel gaat met Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl.

De Kroaat schreef erbij: "Dankjewel, 26." Voor PSV-fans was de boodschap meteen duidelijk: Blokzijl maakte vorig seizoen in blessuretijd de gelijkmaker tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers in de voorlaatste speelronde de koppositie verspeelden. Dat moment bleek beslissend in de titelrace en leverde PSV uiteindelijk het kampioenschap op. Met zijn post gaf Perisic een knipoog naar dat kampioensjaar: voor Eindhovenaren een grappige herinnering, voor Ajax-fans vooral pijnlijk.

Tekst gaat verder onder foto

i Ivan Perisic bedankt FC Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl voor zijn aandeel in de titel van PSV. ©Instagram

Meer dan voetbal: hart onder de riem voor Pléa

Naast alle plagerijtjes richting Ajax was er in Eindhoven ook ruimte voor serieuze zaken. De spelers van PSV betraden het veld met shirts waarop de Franse boodschap 'Bon courage, Lasso' stond, als steunbetuiging aan de geblesseerde Alassane Pléa. In de 14e minuut, zijn rugnummer, klonk er applaus door het hele stadion.

Sterke seizoensstart voor PSV met Perisic als sleutelspeler

Met Perisic als sterkhouder is PSV dit seizoen uitstekend begonnen. Dankzij de overwinning op Groningen – waar de Kroaat wederom een assist afleverde – staan de Eindhovenaren op negen punten uit drie wedstrijden. Daarmee zetten ze de toon in de Eredivisie, terwijl rivaal Ajax juist worstelt met de seizoensstart.

