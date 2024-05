FC Volendam en hoofdtrainer Regillio Simons gaan na dit seizoen uit elkaar

FC Volendam en Regillio Simons beëindigen na dit seizoen de samenwerking. In gezamenlijk overleg is er besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen, zo liet de club weten op de eigen website.

"Na het vertrek van de technische staf afgelopen december reikte Simons de club de helpende hand om de vacante positie van hoofdtrainer in te vullen. De club is Simons dankbaar voor de energie en het positivisme die hij bracht in een roerige periode bij de club. FC Volendam wenst Simons veel succes in zijn verdere (trainers)carrière. De club is op de achtergrond bezig met de invulling van de trainerspositie voor het volgende seizoen en hoopt daar binnen enkele weken duidelijkheid over te kunnen geven", schrijft de club op de website.

'Achteraf ben ik blij': Hartproblemen hielden Volendammer (22) maanden aan de kant, maar nu is hij terug Xavier Mbuyamba is nu vooral blij dat het tijdig is ontdekt. "Als ze er niet achter waren gekomen, dan had ik een verhoogde kans op een hartstilstand op het veld gehad, zoals Christian Eriksen kreeg", vertelt de 22-jarige verdediger van FC Volendam. Na maanden keerde hij afgelopen weekend eindelijk terug in de Eredivisie

Teleurstellend seizoen

Voormalig trainer Mathias Kohler vertrok samen met de voltallige technische staf afgelopen december bij FC Volendam waardoor de positie als hoofdtrainer vrij kwam. Simons kreeg het vertrouwen van de Noord-Hollandse club om samen met assistent Michael Dingsdag de Volendammers te behoeden van degradatie. Echter wisten zij Het Ander Oranje niet in de Eredivisie te houden.

Onder het duo Simons-Dingsdag wist FC Volendam van de zestien wedstrijden in de Eredivisie er slechts één te winnen. Vijf duels eindigden in een gelijk spel en er werd tien keer verloren. De Wijdebroeken zijn op dit seizoen op de 17e plaats geëindigd, mede door de puntenaftrek van Vitesse, dezelfde positie die de club had bij de aanstelling van Simons.

Laatste duel in de Eredivisie

Opvallend genoeg was Simons de laatste twee wedstrijden niet aanwezig wegens ziekte. Zijn assistent Dingsdag, die niet over de vereiste trainersdiploma's beschikt, nam zijn functie over. Simons zit zondag wel op de bank tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dingsdag beschikt bij Volendam over een contract tot de zomer van 2025, maar het is onduidelijk wat er met zijn positie binnen de club gaat gebeuren.