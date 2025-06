Francesco Farioli is zijn transfer naar FC Porto aan het uitstellen. Dat meldt De Telegraaf maandag. De Italiaan wil voor 1 juli niet tekenen bij de Portugese club, zodat Porto geen transfersom hoeft te betalen aan Ajax.

In de Portugese media werd al bekend dat Farioli de grote topkandidaat is voor FC Porto. Volgens A Bola is de Italiaan al sinds januari in gesprek met die club. De transfer van Farioli naar Portugal lijkt in kannen en kruiken, alleen de daadwerkelijke handtekening ontbreekt nog. Volgens De Telegraaf heeft dat echter een reden. Farioli hoopt Porto financieel te kunnen helpen door te wachten met tekenen.

In het contract van Farioli stond een gelimiteerde afkoopsom die clubs moesten betalen om de Italiaan aan te trekken. Die afkoopsom vervalt vanaf dinsdag 1 juli. Als Farioli dus na dinsdag officieel tekent bij Porto, dan hoeft die club geen afkoopsom meer aan Ajax te betalen. De afkoopsom voor de Italiaan stond al in zijn contract, maar na zijn vertrek kwam hij met de club overeen dat het bedrag van die clausule over drie datums verdeeld zou worden afgebouwd.

Clubliefde

Binnen de clubleiding van Ajax zou verbazing heersen over de werkwijze van de Italiaan. Farioli gaf meermaals aan dat hij houdt van de Amsterdamse club en hij liet meerdere keren zijn tranen zien. Ajax had mede daarom gehoopt nog wat over te kunnen houden aan de coach, maar dat lijkt dus niet het geval. Overheersend is wel nog altijd het gevoel dat Ajax Farioli dankbaar is voor de behaalde prestaties en de kwalificatie voor de Champions League.

FC Porto

FC Porto eindigde vorig jaar als derde in de competitie achter eeuwige rivalen Sporting CP en Benfica. De club komt daardoor niet uit in de Champions League dit seizoen. Porto moest vorig seizoen afscheid nemen van de geliefde Sergio Conceição die naar AC Milan vertrok. Daar is de Portugese oefenmeester inmiddels ook op straat gezet.