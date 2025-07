Francesco Farioli heeft na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe uitdaging gevonden bij FC Porto. De 36-jarige Italiaanse coach heeft voor twee seizoenen getekend bij de Portugese topclub. Opvallend is dat hij bij zijn nieuwe avontuur een welbekende assistent met zich meeneemt. Wat de overstap extra bijzonder maakt is dat Ajax niet aan de deal overhoudt.

Voordat Farioli officieel aan de slag kon bij FC Porto, moest het vertrek van de vorige trainer Martín Anselmi geregeld worden. Dit gebeurde begin deze week, waarna de Portugese club hem snel presenteerde als nieuwe hoofdcoach. Omdat de overgang pas na 1 juli werd afgerond, verviel de afkoopsom die Ajax in Farioli’s contract had opgenomen. Hierdoor blijft de Amsterdamse club zonder financiële compensatie achter.

Nieuwe start voor Farioli na turbulente periode bij Ajax

Farioli maakte begin mei bekend dat hij Ajax zou verlaten, ondanks een doorlopend contract, vanwege een verschil van inzicht met de directie. Zijn periode in Amsterdam was kort met een bittere nasmaak. Als eerste buitenlandse coach bij Ajax deze eeuw leidde hij de club bijna naar het kampioenschap, maar in de laatste weken profiteerde PSV en pakte alsnog de titel.

De uitdaging bij FC Porto is groot. De Portugese topclub kende vorig seizoen een teleurstellend seizoen en eindigde als derde, achter Sporting en Benfica. Daardoor zal de club dit seizoen aantreden in de Europa League in plaats van de Champions League. Technisch directeur en oud-toptrainer André Villas-Boas geeft Farioli de vrije hand om het team en de staf volledig naar zijn hand te zetten.

Farioli begint nieuw hoofdstuk met vertrouwde staf

De officiële bevestiging kwam zondag via de club, die hem warm verwelkomde. "Dag Francesco, welkom in je nieuwe huis." Bij zijn overstap naar FC Porto neemt Francesco Farioli zijn vertrouwde assistent Dave Vos mee, die hem ook bij Ajax al ondersteunde. Samen hopen zij Porto weer terug te brengen naar de top van het Portugese en Europese voetbal.

Voor Farioli is het zijn tweede avontuur bij een Europese topclub. Eerder coachte hij OGC Nice in Frankrijk en was hij werkzaam bij Karagümrük en Alanyaspor in Turkije. Bij Ajax toonde hij aan resultaatgericht voetbal te kunnen combineren met het ontwikkelen van jong talent, een kwaliteit die hij ook bij Porto wil inzetten.