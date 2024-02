Kenneth Perez kritisch op peperdure PSV-aankoop: 'Lijkt echt een amateurvoetballer'

Mede door de blessure van Noa Lang is de bij PSV teruggekeerde Hirving Lozano de vaste linksbuiten bij de koploper van de Eredivisie. Analist Kenneth Pérez is niet kapot van de Mexicaan.

In het ESPN-programma Dit Was Het Weekend deelt de Deen complimenten uit aan individuele klasse die PSV bezit en liet zien tijdens de 1-5 overwinning op FC Volendam. Lozano hoort daar niet bij, vindt Pérez. "Ik weet niet wat die aan het doen is de laatste vier á vijf wedstrijden. Het is krankzinnig."

"Ik ben best wel fan van Lozano: hij heeft iets anders dan al die anderen. Wanneer het echt spannend wordt, staat hij op. Ik had verwacht dat hij iets zou brengen tegen Ajax, maar ik weet niet wat ik zie de laatste vier wedstrijden", zo stelt Pérez. "Het lijkt echt een amateurvoetballer die loopt mee te voetballen."

Tegenvallende statistieken

Dit seizoen speelde Lozano twintig wedstrijden voor PSV. Daarin was hij in totaal vijf keer trefzeker en gaf hij twee assists. Drie van deze goals vielen trouwens in hetzelfde duel: Lozano scoorde tijdens de 5-2-overwinning van PSV op Ajax een hattrick.

Het is niet bepaald het rendement dat wordt verwacht van een aanvaller die voor vijftien miljoen euro is teruggehaald naar het Philips Stadion. Sinds de winterstop was Lozano nog niet bij een doelpunt betrokken. Zijn laatste goal dateert van 12 november vorig jaar, thuis tegen PEC Zwolle (4-0).