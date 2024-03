KNVB geeft gehoor aan oproep en stelt omstreden benoeming Frank Paauw tot bondsvoorzitter uit

De mogelijke benoeming van Frank Paauw tot bondsvoorzitter van de KNVB is uitgesteld. De politiechef zou op 28 maart tijdens een buitengewone bondsvergadering benoemd worden, maar dat gaat niet door. De afgelopen weken was er vanuit supportersgroepen veel weerstand tegen zijn komst bij de voetbalbond en het duurt nu nog twee maanden langer voordat duidelijk wordt of hij wel de bondsvoorzitter wordt van de KNVB.

Hoewel er veel kritiek is gekomen op zijn mogelijke aanstelling, is dat niet de reden waarom de bondsvergadering is uitgesteld. Op 28 maart vindt namelijk het evenement The Passion plaats in Zeist en dus heeft de burgemeester van die gemeente gevraagd om de vergadering te schrappen. Verschillende wegen zullen tenslotte worden afgesloten. Daar heeft de KNVB gehoor aan gegeven.

De vergadering is nu verschoven naar 27 mei. Dan moet hij dus alsnog benoemd worden, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er tegen die tijd heel anders tegen zijn kandidatuur wordt aangekeken. Fans van de voetbalclubs hebben meerdere keren laten horen tegen de komst van Paauw te zijn als bondsvoorzitter. Dat maakten ze duidelijk met onder meer spandoeken.

De KNVB meldt wel dat alle agendapunten gewoon doorschuiven naar de vergadering van eind mei. Just Spee is op dit moment de bondsvoorzitter en zal dus nog twee maanden langer blijven zitten. De bond meldt dat een opvolger gewoon op de nieuwe datum benoemd zal worden. Dat zal dan dus Paauw moeten worden.

Clubs krijgen meer tijd

Hoewel de reden van de verplaatsing dus niets te maken heeft met de kritiek op zijn benoeming zorgt het er wel voor dat clubs meer tijd hebben om met bezwaren te komen tegen de komst van Paauw. Het AD meldt dinsdag dat verschillende clubs zich afvragen of er hij zoveel weerstand onder de fans wel benoemd moet worden en vinden dat er nog een keer naar gekeken moet worden. Daar is nu dus wel de tijd voor.

Het nieuws dat Paauw in de race was om bondsvoorzitter te worden werd niet bepaald met gejuich ontvangen bij de voetbalsupporters. Hij had namelijk in zijn eerdere functie als politiechef nog geopperd om voortaan uitsupporters te weren bij wedstrijden.