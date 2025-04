LIVE Ajax - NAC Breda | Thuisploeg komt razendsnel terug in de wedstrijd na fout van NAC-keeper

Ajax speelt zondagmiddag (16.45 uur) in eigen huis tegen NAC Breda. Francesco Farioli wil de voorsprong op PSV weer uitbreiden naar negen punten en doet dat met twee opvallende spelers in de basis. Volg hier live alle hoogtepunten van de wedstrijd tussen Ajax en NAC.

Leo Sauer heeft NAC al binnen tien minuten op voorsprong geschoten. De huurling van Feyenoord trok vanaf de zijkant naar binnen en knalde de bezoekers zo op 0-1. Na iets meer dan een halfuur spelen kwam Ajax op gelijke hoogte door een rake penalty van Kenneth Taylor: 1-1. Nog geen twee minuten later kwamen de Amsterdammers ook op voorsprong, via Steven Berghuis.

Penalty

Keeper Roy Kortsmit kreeg de bal niet lekker weg, wat reden was voor Don-Angelo Konadu om eens goed druk te zetten. Kortsmit haalde de vervanger van de geschorste Brian Brobbey onderuit, wat de doelman een gele kaart en Ajax een strafschop opleverde. Dat was een koud kunstje voor Taylor, die zijn negende van het Eredivisie-seizoen maakte.

Nog geen twee minuten later was het weer raak voor de thuisploeg. Konadu en Taylor hadden weer een grote rol in de treffer, die op naam van Berghuis kwam. Hij was de afmaker na een slim passje van de 18-jarige Konadu in het strafschopgebied.

Uitwedstrijd

Kijkend naar het duel in Breda wordt het een lastige kluif voor Ajax. De bezoekers verloren destijds met 2-1. Jan Van den Bergh maakte toen de winnende goal in de 91e minuut. De Amsterdammers kunnen er hoop uit putten dat die wedstrijd in augustus was en het team van Farioli - als het goed is - veel beter staat.

De Italiaanse trainer kiest zondagmiddag voor Don-Angelo Konadu als vervanger van de geschorste Brian Brobbey in de spits. Wout Weghorst keert na bijna twee maanden terug in de selectie, maar begint nog wel op de bank. Keeper Remko Pasveer is nog niet fit genoeg en dus staat Matheus weer onder de lat.

Youri Baas is geblesseerd en hij wordt vervangen door Ahmetcan Kaplan. Farioli had ook voor landgenoot Daniele Rugani kunnen kiezen, maar de ervaren mandekker zit op de bank. Jordan Henderson heeft ook geen basisplek: het middenveld wordt gevormd door Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Steven Berghuis.

Opstellingen Ajax en NAC Breda

Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Kaplan, Hato; Taylor, Klaassen, Berghuis; Traoré, Konadu en Godts.



NAC: Kortsmit; Greiml, Mahmutovic, Valerius, Van den Bergh, Kemper; Balard, Leemans; Sowah, Omarsson en Sauer.

