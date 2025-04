Hoe PSV de tweede plaats wil pakken met 'only positive vibes': honger terug in Eindhoven na grote opluchting

Een voorzichtige blijdschap was af te lezen van de gezichten van de PSV-spelers. De 1-3-overwinning betekende een veilige marge op de tweede plek én 'gewoon' weer eens drie punten erbij. "Los van de geïsoleerde wedstrijd Ajax, waren wij al een draai aan het maken", vond Peter Bosz na afloop. Na het sikkeneur heerste er nu wat anders in Eindhoven: tevredenheid om het goede spel.

Dat zowel de staf, als de spelers áls de fans zich over de teleurstelling van PSV-Ajax heen hadden gezet, werd al voor de wedstrijd duidelijk. Ruimschoots voor de start van de wedstijd stond het uitvak al vol, de ene helft rood en de andere helft wit. "Rood en wit zit in ons hart, van kinds af aan", stond er op de doeken voor het vak. Het was duidelijk: de fans staan weer achter de ploeg.

PSV pakt revanche na blamage tegen Ajax en houdt tweede plek stevig in handen PSV heeft gedaan wat het moest doen in Groningen en dat was winnen. Het werd 1-3. De druk werd aardig opgevoerd door achtervolger Feyenoord. In Groningen leek PSV een makkelijke avond te krijgen, maar na een aansluitingstreffer bleef het spannend tot de laatste minuut. Maar Peter Bosz neemt de drie punten mee en staat stevig op plek twee.

Belang van Tillman

En de fans, die werden al gauw beloond door een snelle goal van Malik Tillman. Het werd snel duidelijk wat PSV de afgelopen maanden met zijn afwezigheid had gemist. De Amerikaan drukte meteen weer zijn stempel. "Het is goed om terug te zijn", zei hij zelf bescheiden na afloop. Zijn trainer, die lang liet wachten op een antwoord wegens een hete bitterbal, was enthousiaster: "Als je hem op het veld ziet, weet je wat je hebt gemist."

Zo lijkt het weer of er eigenlijk niet zoveel aan de hand is in Eindhoven, al is de titel pas één week geleden verspeeld. De focus ligt nu op plek twee en daardoor lijkt het alsof er wat rust is bij PSV. "Ajax zag ik als een geïsoleerde wedstrijd, daar speelden we echt voor het kampioenschap. Daarna was er frustratie en pijn. Maar de wedstrijden ervoor, zag je al dat wij een draai aan het maken waren", zei Bosz op de persconferentie.

PSV ziet doelman Walter Benitez in de rust uitvallen na ongelukkige val in Groningen Er zijn opnieuw personele zorgen aan de kant van PSV. In de rust van FC Groningen - PSV is de doelman in de kleedkamer achtergebleven. Vlak voor rust raakte in een ongelukkig duel in zijn eigen vijf meter, waarbij hij vervelend landde. Er was verzorging nodig, maar hij maakte de resterende twee minuten af.

Geen blik op Feyenoord

Hij doelt op de overwinningen op RKC en Heerenveen, waar PSV wél de overmacht had en bovendien controle. Dat was in Groningen ook weer aanwezig. Op deze manier kan Feyenoord druk blijven zetten wat ze willen, maar pakt PSV de punten wel. Naar Feyenoord kijken doet PSV overigens niet. "Dat zou de spelers alleen maar lam kunnen leggen, die druk", zei Bosz.

De honger lijkt bij de spelers ook weer terug, op een andere manier. De spirit was laag de afgelopen tijd, daar was iedereen duidelijk en helder over. Nu zag je weer wat vuur bij de spelers; verhitte discussies en slimme overtredingen in plaats van onnodige. En een zeer opgeluchte Johan Bakayoko.

Voordeel PSV in belangrijke strijd om Champions League-miljoenen: 'Daar is Feyenoord niet zo geweldig in' De strijd om de titel lijkt ondertussen wel gestreden, daar hebben ze zich bij PSV ook bij neergelegd. Na het verlies bij Ajax ging de focus volledig op geen derde worden. Daardoor zijn ze in een strijd verwikkeld met Feyenoord. Een strijd die met gemak gewonnen gaat worden door PSV, zo vindt Robert Maaskant. "Alsof een gat van vijf punten niet hartstikke veel is."

Positive vibes

De vleugelspeler is vaker vrolijk, maar na zijn doelpunt leek hij wel bevrijd van een zware last. Hij danste alle frustratie van zich af. En Bosz lachte het hardst: "Ik gunde het hem zo erg. Ik was eigenlijk degene die opgelucht was. Hij komt uit een heel vervelende periode, hij wilde werken voor het team.

En dat kan nog weleens de sleutel zijn voor het behouden van die tweede plaats voor PSV. Willen werken voor elkaar. Die spirit in het team krijgen. Dat was even op een dieptepunt toen het gevecht om de titel een oneerlijke strijd bleek te zijn. Het doel om de tweede plek te behouden, is een stuk behapbaarder en lijkt overzichtelijker. Dat kan zomaar de redding voor de chemie in het team zijn. Zoals Gen-Z dat zegt: vanaf nu only positive vibes in Eindhoven.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.