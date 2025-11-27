De vorige Europese thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles mondde uit in een droomavond. Vijf weken geleden werd Aston Villa met 2-1 verslagen in De Adelaarshorst. Donderdagavond komt het Duitse VfB Stuttgart op bezoek. Om 21:00 gaat de bal rollen in Deventer. Volg hier de wedstrijd live.

Waar te zien?

Het duel tussen Go Ahead Eagles en Stuttgart is live te zien op Ziggo Sport (kanaal 14). Let op, het duel wordt op dat kanaal pas vanaf 21:20 uitgezonden in verband met de wedstrijd van Feyenoord. Ziggo Sport 2 (kanaal 302) zendt de wedstrijd in zijn geheel uit. Mensen die geen klant zijn van de provider kunnen de wedstrijd gratis volgen via de Ziggo Go App. De voorbeschouwing begint vanaf 20.00 uur, de aftrap wordt een uur verricht.

Stand van zaken

De Deventenaren staan halverwege de competitiefase van de Europa League op een play off-plek. Zo staan ze met zes punten op de 21e plaats. De Eagles wonnen van Aston Villa en Panathinaikos. Ze verloren van FCSB en RB Salzburg.

Opponent Stuttgart staat slecht één plekje boven Go Ahead Eagles. Ook de Duitsers staan na vier wedstrijden op zes punten. Stuttgart won van Celta de Vigo en Feyenoord. De formatie van Sebastian Hoeness verloor van FC Basel en Fenerbahçe.

Huidige vorm

Stuttgart is de huidige nummer vijf van de Bundesliga. De Duitsers verloren dit seizoen slechts vier wedstrijden. Go Ahead Eagles is minder in vorm. De ploeg van Melvin Boel verloor drie van de laatste vier wedstrijden. Toch is de coach niet bang. "Als het tegen Villa kan, kan het tegen Stuttgart ook'', vertelde Boel woensdag op de persconferentie.

