FC Utrecht heeft op donderdagavond een harde klap gekregen in de Europa League. Real Betis was met 2-1 te sterk. Er had meer in gezeten, maar het zat niet mee voor de Domstedelingen.

Het was vanaf het begin al een enerverend duel in het zuiden van Spanje. Na nog geen tien minuten spelen ging het mis bij Real Betis. Isco en Sofyan Amrabat kwamen namelijk hard met elkaar in botsing. Vervolgens moesten beide spelers worden opgelapt, en het leek er eventjes op dat ze door konden spelen. Maar niets was minder waar, want even later moest sterspeler Isco het veld ruimen. En ook Amrabat, die in het verleden nog het shirt van Utrecht droeg, kon niet meer verder spelen. Vijf minuten later werd ook hij gewisseld.

Antony misdraagt zich

Enkele minuten later gebeurde er iets opmerkelijks: Antony deelde een een kopstoot uit aan Utrecht-linksback Soufian El Karouani. Deze vreemde actie werd niet bestraft door de VAR.

Twintig minuten later was het wéér raak. Nadat de spelers weer in duel waren, vond Antony het nodig om een trap na te geven in het kruis van El Karouani. Ook deze actie werd niet bestraft door de arbitrage.

Doelpunten Betis

Vlak voor rust kwam Betis tot scoren. Uitgerekend op aangeven van Antony kopte Juan Hernández de openingstreffer binnen: 1-0. Tot overmaat van ramp was het vlak na de rust wéér raak voor de Spanjaarden. Abdessamad Ezzalzouli verdubbelde in de vijftigste minuut de score: 2-0.

Comeback?

Vijf minuten later kwam de spanning helemaal terug, en hoe: Utrecht-rechtsbuiten Miguel Rodriguez zag de doelman ver uit zijn doel staan, en besloot het maar vanaf de middellijn te proberen. En met succes, want de bal eindigde in het netje.

Vlak daarna leek de gelijkmaker gescoord te worden. Derry John Murkin schoot de bal tegen de touwen, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt teruggedraaid. De Brit stond namelijk buitenspel.

In de laatste minuut kreeg Gjivai Zechiël nog een gigantische kans, maar zijn inzet ging maar net naast het doel. De stand bleef hierdoor op 2-1 steken.

Bijna uitgeschakeld

Door de nederlaag heeft FC Utrecht slechts één punt binnengesleept na vijf wedstrijden. De volgende ronde van de Europa League lijkt hierdoor bijna niet meer haalbaar. Er volgen nog drie wedstrijden in Europees verband: Nottingham Forest (thuis), Genk (thuis) en Celtic (uit).

