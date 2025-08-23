PSV speelt zaterdagavond in de VriendenLoterij Eredivisie tegen FC Groningen. De ploeg van Peter Bosz moet schuiven in de aanval na de blessure van Alassane Pléa en start met Ivan Perisic in de spits. Het staat 0-0 in Eindhoven.

De spelers van PSV betraden het veld met shirts waarop een boodschap stond voor de geblesseerd geraakte Plea. Bovendien waren er op de tribune spandoeken te zien. In minuut 14 klonk er applaus in het Philips Stadion, voor de spits die met rugnummer 14 speelt.

PSV moet het maandenlang doen zonder Pléa. De 32-jarige aanvaller uit Frankrijk raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen FC Twente na een tackle van Robin Pröpper. De Eindhovense club verwacht dat Pléa sowieso in de eerste helft van de Eredivisie niet meer in actie komt.

Naast Pléa zijn ook Mauro Júnior en Joey Veerman niet inzetbaar. Ricardo Pepi is wel weer teruggekeerd in de selectie. Hij begint op de bank, net als nieuwe aanwinst Paul Wanner. Dennis Man maakt als rechtsbuiten zijn basisdebuut.

Opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Schouten, Saibari, Til; Man, Perisic, Van Bommel

Opstelling Groningen: Jurjus; Rente, Blokzijl, Janse, Peersman; De Jonge, Resink; Taha, Van Bergen, Schreuders; Willumsson.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.