PSV heeft de komst van Paul Wanner (19) officieel gemaakt. De aanvallende middenvelder komt voor vijftien miljoen euro over van Bayern München. Wanner tekent voor vijf jaar in Eindhoven.

PSV was al langere tijd op zoek naar een goede vervanger voor Malik Tillman. De aanvallende middenvelder maakte deze zomer de overstap naar Bayer Leverkusen. Met Wanner is die versterking nu officieel binnen. Door de onderhandelingen over Tillman, die door PSV werd gekocht van Bayern München, zijn de banden tussen de twee clubs erg goed. Bayern heeft ook dit keer een terugkoopclausule bedongen, waardoor Wanner voor een gereduceerd bedrag teruggehaald kan worden.

Talent meets ambition. Proud to have you at PSV, Paul 😍 pic.twitter.com/3VViBoQU3o — PSV (@PSV) August 22, 2025

'Dankbaar voor de band met Bayern München'

Op de site van PSV vertelt technisch directeur Earnest Stewart dat hij blij is met de transfer. Hij wil ook Bayern München bedanken voor de sterke band die in de jaren is opgebouwd. "We zijn heel gelukkig met hoe de onderhandelingen met FC Bayern ook dit keer weer verliepen en dankbaar voor de goede relatie die we in de loop der jaren hebben opgebouwd."

Ook legt Stewart uit wat voor type speler Wanner is. "Paul is een creatieve, dynamische, aanvallende en moderne middenvelder. Hij is een open jongen, die veel vragen stelt. Echt iemand met de bereidheid om beter te worden, dat merk je in alle gesprekken. Paul is een zeer welkome versterking voor PSV, waar we heel gelukkig mee zijn. We zien een prachtige toekomst voor hem weggelegd in Eindhoven, zowel sportief als persoonlijk."

'Ik voel me helemaal klaar voor deze uitdaging'

Wanner heeft ook bewust gekozen voor een stap naar Eindhoven. "Ik ben ontzettend blij dat ik hier ben en vanaf nu voor PSV mag spelen. Ik wil zoveel mogelijk bijdragen aan het succes hier en de club helpen met goals en assists. Ik voel me helemaal klaar voor deze uitdaging en weet dat deze stap de juiste is."

Voor Wanner is het ook belangrijk om zijn doelen duidelijk te maken bij de PSV-fans. "Hoofdtrainer Peter Bosz en de directieleden hebben mij heel duidelijk gemaakt dat ze me hier echt willen hebben en hoe ik het team op de best mogelijke manier kan helpen. Ik kijk ernaar uit om iedereen van de club en onze fans te leren kennen. Ik wil hier succesvol zijn op een groot nationaal en internationaal podium. Ik ben er zeker van dat het een geweldige reis zal worden, waarin we hopelijk veel prijzen gaan winnen."

