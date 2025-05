Nederlandse Burnley-held gaat uit zijn dak als wereldberoemde zangeres kleedkamer instapt

De spelers van Burnley hebben de promotie naar de Premier League op een bijzondere manier gevierd. Met nog één wedstrijd te gaan in de Championship heeft de club uit de gelijknamige stad liefst 100 punten binnen. Dat moest gevierd worden, met een wereldberoemd liedje.

Burnley won zaterdagmiddag met 3-1 van Millwall om op het bijzondere aantal punten te komen. In de laatste wedstrijd al uitgevochten worden wie het kampioenschap pakt, aangezien Leeds United ook 100 punten uit 47 wedstrijden heeft.

Desondanks is werd al een goed feestje gevierd op Turf Moor, het stadion van Burnley. Vooraf werd de toon al goed gezet. Zangeres Natasha Bedingfield zong haar wereldberoemde liedje Unwritten, een liedje dat in 2004 tot een wereldhit werd uitgeroepen maar nog altijd enorme populariteit kent. Unwritten is zelfs een officieel clublied van Burnley geworden.

De 43-jarige Brits Nieuw-Zeelandse zangeres besloot dan ook de kleedkamer binnen te lopen na de wedstrijd. Op het moment dat de zangeres binnenloopt, beginnen de spelers te zingen. "Feel the rain on your skin; No one else can feel it for you...", zongen de spelers luidkeels. Bedingfield sprong op de banken en zong haar liedje mee.

Zian Flemming

Onder de feestvierders stond ook Nederlander Zian Flemming, die de tekst met veel energie meezong. De 26-jarige Amsterdammer heeft zich dit seizoen tot een ware clubheld gekroond door in 35 wedstrijden 12 doelpunten te maken. De voormalig jeugdspeler van Ajax behoorde helaas niet tot de wedstrijdselectie bij het duel tegen Millwall.

Flemming wordt namelijk gehuurd van Millwall en keert aan het einde van deze maand weer terug bij zijn oude club, die volgend jaar nog wel op het tweede niveau van Engeland spelen. Vorig seizoen speelde Flemming in alle wedstrijden van Millwall.

