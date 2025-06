Het leven van trainer Kevin Hofland heeft aan rumoerig halfjaar achter de rug. Hij werd ontslagen bij Helmond Sport en scheidde met zijn vrouw van 27 jaar. Tegelijkertijd hervond hij de liefde bij de paardentrainster van zijn dochter.

De 46-jarige oud-voetballer doet uitgebreid zijn verhaal in De Limburger. Het leven van Hofland stond het afgelopen halfjaar op zijn kop. In februari werd hij na teleurstellende resultaten ontslagen bij Helmond Sport. In diezelfde periode liep zijn huwelijk op de klippen.

"Dat had wel effect op mijn werk. Ik was er met mijn gedachten niet helemaal bij. Vlak voor de winterstop heb ik een wedstrijd vrijaf gekregen. In die periode heb ik veel kunnen regelen en daarna ben ik fris weer begonnen met een trainingskamp."

Scheiding

De scheiding ging niet in de oude kleren zitten. De ouders van de 7-voudig Oranje-international reageerden slecht op het nieuws. "Jenny en ik zijn 27 jaar samen geweest. We hebben zo veel dingen gedeeld en ik heb zo veel om haar dankbaar voor te zijn. Maar ik was niet meer gelukkig en dan vind ik dat je uiteindelijk voor jezelf moet kiezen. Dan moet je elkaar niet voor de gek houden."

Dat was ook heftig nieuws voor hun kinderen. Vooral tweede zoon Milan had moeite met de scheiding. Hij neemt het zijn vader kwalijk. " We zijn laatst samen een paar dagen weggeweest en hebben toen goed over de dingen kunnen praten. Ik snapte zijn boosheid wel. Hij denkt dat hij mij verliest, terwijl dat niet zo is. Ik zal altijd hun vader zijn en tijd vrijmaken om hen te helpen. Dat merkt hij nu ook."

Nieuwe liefde

Toch hervond Hofland de liefde, sneller dan gedacht. Zijn dochter blijkt daar een grote rol in hebben gespeeld. "Ik woon nu in Susteren, bij mijn vriendin Melissa op haar manege. We kennen elkaar al vrij lang, ze heeft mijn dochter Fay altijd paardrijles gegeven", vertelt hij verder in de Limburgse krant.

"Twee jaar geleden vroeg ze me om hulp bij haar bedrijf. Ze is para-amazone en heeft een manege. Het contact werd daardoor intensiever en sinds een paar maanden hebben we een relatie. Ik zag dat totaal niet aankomen, want ik was er niet naar op zoek. Van het een kwam het ander."

De vriendin van Hofland heeft een spierziekte, vergelijkbaar met MS. " Als je haar ziet lopen, zie je niet dat haar iets mankeert."

Kaal

In de tijd van Hofland bij Helmond Sport ging het niet alleen over zijn (matige) resultaten. Ook over zijn haar werd veel gesproken. De trainer ging als voetballer kaal door het leven, maar dook opeens met een dos haar op. "Ik ben heel lang kaal geweest, maar besloot een paar jaar geleden om ze weer te laten groeien. Als ik de verhalen moeten geloven, ben ik wel 26 keer naar Turkije gegaan voor implantaten. Maar het was echt altijd mijn eigen haar", lacht hij.

Toch is Hofland nu weer kaal. "Een paar maanden geleden was ik het weer zat. Ik kreeg mijn kapsel niet zoals ik het graag wilde; naar de kapper gaan vind ik maar een gedoe. Het zat me gewoon in de weg en dan is het het makkelijkst om het er weer af te scheren."

i Kevin Hofland mét haar. Getty Images

