Gedurende decennia was Mart Smeets (78) de bekendste sportjournalist van Nederland. Hij presenteerde onder meer Studio Sport en De Avondetappe, rondom de Tour de France. 'De Mart' blikt openhartig terug op zijn werk en privéleven. 'Ik heb een spoor van vernieling achtergelaten.'

Ex-wielrenner en wielerjournalist Thijs Zonneveld mocht bij Smeets aan de keukentafel aanschuiven voor een aflevering van de podcast In de Waaier. Het gesprek begint met Smeets entree in de wereld van het wielrennen.

Vervolgens wordt het gesprek persoonlijker. Hij blikt terug op een situatie in 1976, toen hij in korte tijd van de ene hoek van de wereld naar de andere moest reizen voor zijn werk. Tussendoor kwam hij even thuis om zijn vuile was te droppen bij zijn eerste vrouw, Willemien. Dat waardeerde ze niet: "Dit kan niet. Tot hier."

Werkverslaafd

Hij erkent werkverslaafd te zijn. Zijn tweede en huidige vrouw, Karen Mulder, heeft hem dit verteld: "De enige werkwoorden die je echt goed kan doen, zijn interpreteren en werken." Hij heeft geen spijt dat hij zijn leven voor een groot deel heeft gewijd aan de journalistiek.

"Ik zie het niet als een overdreven iets om je leven vorm te geven', aldus Smeets. "Ik werk graag. Ik heb altijd gezegd: werken is geen straf. Ja maar er zijn kinderen, ja maar er zijn kleinkinderen. Er zijn verjaardagen. Dan is het: papa zit in Warschau, of papa zit in Tokio. Ja. De stilte is voor mijn rekening. Het is een pijnlijke stilte, neem dat maar van mij aan."

Nynke en Tjerk Smeets

Zijn kinderen (Nynke uit 1981 en Tjerk uit 1985) voelen de gevolgen van de tomeloze werklust van hun vader. "Ze zeggen: er ontbreekt een stuk bij ons. Dat is jouw wijze van opvoeden. Dan moet ik helaas zeggen dat het zo is. Ik was er niet. Ik zat of in de Giro of in de Tour, ik deed alle klassiekers, ik deed de basketbalcompetitie. Olympische Spelen, schaatsen. Ik vond het allemaal mooi."

Sporen van vernieling

"Het ging maar door en ik vond het allemaal leuk", zo blikt Smeets terug op de onophoudelijke sliert aan klussen in de sportwereld voor de NOS. "Toen kwam ik erachter dat er ook nog een thuis was. Dat is helaas in de eerste poging mislukt. Ik heb wel sporen van vernieling achtergelaten."