Octopus Paul verdiende in de zomer van 2010 een legendarische status met zijn voorspellingen bij het WK voetbal. Voor de komende editie van het wereldkampioenschap dient zich een mogelijke opvolger aan voor de status van meestervoorspeller. Niemand minder dan koning Willem-Alexander waagde zich namelijk aan een voorspelling over de prestaties van Nederland en Curaçao op het WK.

Als het aan de koning ligt, wordt het een mooie zomer voor de twee WK-deelnemers uit het koninkrijk. Dat liet de koning zich ontvallen tijdens de nieuwjaarsontvangst op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Na een opsomming van de vele uitdagingen waar het land voor staat, noemde hij Nederland "een geweldige sportnatie".

"Een land dat het deze zomer heel ver gaat schoppen tijdens het WK voetbal", vervolgde Willem-Alexander, met naast zich onder meer koningin Máxima en zijn moeder prinses Beatrix. "Net als Curaçao."

Over de herkomst van zijn voorspellende gaven wilde de koning niet al te veel prijsgeven. "U vraagt zich misschien af hoe ik dat zo zeker weet, gezien de onvoorspelbare toekomst die ik eerder besprak?", grapte hij. "Sommige dingen die voel je gewoon."

Het is te hopen dat de koning net zo goed kan voorspellen als de legendarische Octopus Paul. Hij werd in Duitsland ingezet tijdens het WK van 2010 om alle duels van het nationale team te voorspellen en had het maar liefst zeven keer goed. Hij wees vervolgens voor de finale tussen Nederland en Spanje ook de juiste winnaar aan. Paul ging direct daarna met pensioen als meestervoorspeller en overleed enkele maanden later.

WK voetbal 2026

De koning wilde de Nederlandse fans dus nog niet vertellen of er een eerste wereldtitel gaat komen. Oranje haalde in 1974, 1978 en 2010 de finale, maar wist die nog nooit te winnen. Op het komende WK speelt het Nederlands elftal tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-off tussen Zweden, Polen, Oekraïne en Albanië. Die play-off wordt in maart afgewerkt.



Curaçao wist zich afgelopen najaar voor het eerst ooit voor een WK voetbal te plaatsen, als kleinste land ooit. Op 14 juni debuteert Curaçao in Houston (Verenigde Staten) tegen Duitsland. De ploeg van Dick Advocaat speelt daarna nog tegen Ivoorkust en Ecuador.

Het WK voetbal wordt komende zomer gehouden in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het toernooi begint op 11 juni en duurt tot en met 19 juli.