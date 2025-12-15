Het WK handbal in Nederland en Duitsland zorgde de afgelopen weken voor prachtige beelden. Natuurlijk speelde het Nederlandse icoon Estavana Polman daarin meermaals een hoofdrol. En ook koning Willem-Alexander zorgde voor beelden die indruk maakten.

“Durf jij de koning te knuffelen?”, vraagt voormalig tophockeyster Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast aan haar oud-ploeggenote Ellen Hoog. Ze doelt daarmee op een moment na de gewonnen kwartfinale van Oranje tegen Hongarije. “Ik vond dat wel stoer. Ik had het niet gedurfd, haha”

Koning Willem-Alexander stond de speelsters van het Nederlands team na de wedstrijd in catacomben van Ahoy op te wachten en deelde aan iedereen een high-five uit. Daar namen Angela Malestein en Polman echter geen genoegen mee. De twee ervaren handbalsters vielen de majesteit enthousiast in de armen.

Hoog had de beelden ook gezien. “Ik had het niet gedurfd”, geeft de tweevoudig olympisch kampioene toe. "Polman en Malestein dachten gewoon: ja, fak it. Het zijn wel weer mooie beelden!”

Olympische Spelen

“Net als toen met de koning in het olympisch dorp in Parijs”, schiet Hoog te binnen. “Dat ze daar met z'n allen van links naar rechts stonden te springen. Zij (een groep Nederlandse sporters, red.) ging dat nummer zingen en hij ging lekker mee dansen. Dat vond ik ook wel weer mooi. Ja, dat is toch leuk? Het betekent wel dat hij gewoon toegankelijk is.”

'Even lekker drie zoenen'

“Het was wel heel anders dan bij ons", blikt Van As terug op hun ontmoetingen met de koninklijke familie. "Wij werden helemaal geïnstrueerd. Je moest echt Koninklijke Hoogheid zeggen enzo.” Hoog vult aan: “Geen vragen stellen.”

Van As: “Een hand geven en bijna een buiging maken. Je voelde niet de vrijheid om even te knuffelen. Even lekker drie zoenen.” Hoog lachend: “Wimpie, kom eens hier jij, jongen. Je ziet eruit alsof jij een knuffel nodig hebt.” Van As doet lachend alsof ze de koning een vraag stelt: “Vond jij het ook zo spannend?”

Hoog, die onder meer met drie olympische medailles langs ging bij de koning, besluit: “We kregen nog net geen draaiboek, maar het was wel heel serieus.”

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk volop aandacht voor het WK handbal, met het afscheid van Estavana Polman en Lois Abbingh én de rel rond de Noorse speelsters. Verder de World Cup schaatsen in Hamar en het merkwaardige interview met Feyenoord-coach Robin van Persie. Luister de aflevering in je favorieten podcastapp.