PSV-trainer Peter Bosz heeft FC Utrecht-trainer Anthony Correia een hart onder de riem gestoken. De trainer van de Domstedelingen kreeg de vraag of hij druk voelde na de nederlaag. Een ongepaste vraag, vindt Bosz.

FC Utrecht kende in eigen huis een flinke nederlaag tegen de regerend landskampioen. PSV won in Stadion Galgenwaard met 1-7. De Domstedelingen bezetten momenteel de zeventiende plek in de VriendenLoterij Eredivisie. Correia, die dit seizoen Ron Jans opvolgt bij FC Utrecht, kreeg na afloop de vraag of hij druk voelt door de Nederlaag.

De vraag kon op weinig begrip rekenen van PSV-trainer Bosz. "We zijn pas vier wedstrijden onderweg. Dit is de idiote wereld waar we in leven. Het is toch belachelijk dat zo'n vraag gesteld wordt na vier wedstrijden?! Ik neem aan dat zo'n club deze trainer het volle verstand heeft aangetrokken. En dan wordt na vier wedstrijden zo'n vraag gesteld. Die vragen werden mij ook gesteld, zelfs in mijn tweede jaar bij PSV, nadat we in het eerste jaar kampioen waren geworden. Ik had na een nederlaag altijd een hekel aan dit soort vragen", liet hij erover zich uit tijdens de persconferentie na afloop.

'Morgen is er weer een dag'

"Ik schaam me", gaf Correia op zijn beurt aan. "Zeker de laatste twintig minuten heeft PSV ons vernederd. Er is altijd druk die je jezelf oplegt om het beter te doen. Dat zei ik net ook tegen de groep. Ik schaam me, maar morgen is er weer een dag."

Correia kent een lastige start in Utrecht. Voor de Nederlaag waren ook AZ en FC Groningen te sterk voor de Domstedelingen. Vorige week leek de trainer onderweg naar zijn eerste overwinning van het seizoen in de Eredivisie tegen Sparta. Echter scoorde Nick Verschuren in minuut 90+6 de gelijkmakende 3-3. Volgende week neemt FC Utrecht het op tegen Go Ahead Eagles, wederom in eigen huis.