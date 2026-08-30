Feyenoord heeft PSV voorlopig moeten laten gaan in de vroege strijd om de landstitel in de Eredivisie. Na de overtuigende 6-1 zege van de Eindhovenaren bij FC Utrecht liet Feyenoord in eigen huis opnieuw punten liggen. Ajax profiteerde daar optimaal van door Telstar met 0-4 te verslaan en blijft zo in het spoor van PSV. Lies hier alles over de Eredivisie-wedstrijden van zondag 30 augustus.

Telstar - Ajax 0-4

Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar overtuigend met 0-4 gewonnen. De Amsterdammers begonnen zonder Youri Baas en Youri Regeer, die vlak voor het sluiten van de transfermarkt in de belangstelling staan van buitenlandse clubs. Werder Bremen is gecharmeerd van Regeer, terwijl FC Porto volgens Portugese media werk maakt van de komst van Baas.

Na 37 minuten brak Davy Klaassen de wedstrijd open met de 0-1. In de tweede helft verdubbelde Steven Berghuis de voorsprong, juist in een fase waarin Telstar steeds nadrukkelijker de aanval zocht. Niet veel later maakte Tolu Arokodare er 0-3 van. Ook Marcos Leonardo pikte nog een doelpunt mee na zwak keeperswerk van Ronald Koeman Jr. en bepaalde daarmee de eindstand op 0-4.

Ajax staat na de 0-4 zege op Telstar op zeven punten, maar heeft nog een wedstrijd tegen Willem II tegoed. In verliespunten staan de Amsterdammers daardoor gelijk met PSV, dat tien punten heeft. AZ gaat voorlopig aan kop met twaalf punten. Volgende week wacht bovendien direct een belangrijke krachtmeting, als Ajax en PSV tegenover elkaar staan in de Johan Cruijff Arena.

Feyenoord - ADO Den Haag 2-2

Bij Feyenoord loopt het totaal niet in eigen huis tegen promovendus ADO Den Haag. Na goals in de eerste en tweede helft keek de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst tegen een 2-0 achterstand aan in De Kuip. Maar dankzij sterspelers Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda werd de stand ruim een kwartier voor tijd weer gelijk. Feyenoord kon zich geen nieuwe blamage in eigen huis veroorloven, na de 2-2 eerder dit seizoen tegen Go Ahead Eagles (2-2). Toch lukte het weer niet om te winnen, waardoor de score in thuisduels nog maar twee gelijkspelen is dit seizoen.

FC Utrecht - PSV 1-6

De voetbalmiddag in de Eredivisie werd afgetrapt met het duel tussen FC Utrecht en PSV. FC Utrecht leek de middag nog uitstekend te beginnen. Artem Stepanov opende al vroeg de score na een fraaie voorzet van Niklas Vesterlund, maar daarna nam PSV de wedstrijd volledig over. Ruben van Bommel trok de stand snel gelijk met een fraai krulschot in de bovenhoek en vlak voor rust zette Guus Til de Eindhovenaren op voorsprong: 1-2.

Na rust was er geen houden meer aan voor FC Utrecht en werden ze in het laatste kwartier vernedert door de Eindhovenaren. Máuro Júnior vergrootte na 75 minuten spelen de voorsprong met een schitterende vrije trap, waarna Sven Mijnans tien minuten eerst een strafschop mist, maar daarna met een fraai krulschot de 1-4 binnenschoot. Til maakte vijf minuten voor tijd, na een fraaie steekbal van Amir Bouhamdi, ook de 1-5 en in blessuretijd bepaalde Sergiño Dest na opnieuw een steekpass van Bouhamdi de eindstand op liefst 1-6. Daarmee deelde PSV een pijnlijke dreun uit aan FC Utrecht in de Galgenwaard, waarmee de druk op trainer Anthony Correia toeneemt.

Willem II - sc Heerenveen 2-2

Willem II heeft zondag het eerste punt van het nieuwe eredivisieseizoen gepakt. De Tilburgers speelden in eigen huis met 2-2 gelijk tegen sc Heerenveen. Uriël van Aalst zette Willem II na een uur op voorsprong, maar Jacob Trenskow en Oliver Braude draaiden de wedstrijd daarna om namens de Friezen. In de slotfase knokte de ploeg van trainer John Stegeman zich alsnog terug: Devi Haen maakte in de 82ste minuut de gelijkmaker en bezorgde Willem II daarmee het eerste punt van het seizoen.

Cambuur - FC Twente 1-4

De zondag werd afgesloten in Leeuwarden. SC Cambuur was de derde promovendus die nog puntenloos was dit seizoen. Na het vuurwerkincident van vorige week tegen Feyenoord en de afstraffing tegen de Rotterdammers was de ploeg erop gebrand de eerste punten van het seizoen te pakken. FC Twente had zich afgelopen week ook geplaatst voor de competitiefase van de Conference League en had vorige week eveneens een speelronde vrij. In Leeuwarden ging de ploeg op jacht naar de tweede overwinning van het seizoen. Dat moesten de Tukkers doen zonder uitsupporters. Na de ongeregeldheden van vorige week waren die niet welkom in de Friese hoofdstad.

Na 22 minuten spelen kwamen de Tukkers op voorsprong. Ruud Nijstad schoot de bal prachtig in de kruising en zette FC Twente daarmee op 0-1. Nog geen vijf minuten later was het wéér raak voor de bezoekers. Wout Weghorst werd diep gestuurd, bleef koel en verdubbelde de voorsprong. Vervolgens bedankte hij, net zoals eerder deze week, God. Vlak na het begin van de tweede helft zorgde Marko Pjaca voor de 0-3 en leek de wedstrijd definitief beslist. Younes Taha maakte de avond voor Cambuur vervolgens nog pijnlijker door ook de 0-4 binnen te schieten. De thuisploeg wist daarna via Ilyes Hamache nog wel de eretreffer te maken, maar verder kwam Cambuur niet.