Al weken laait er een discussie rondom het gedrag van Wouter Goes. Hoort het krassen, knijpen en slaan bij zijn winnaarsmentaliteit of is het simpelweg onsportief? Bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger, kiest een duidelijke kant. ''Wouter moet zichzelf niet veranderen.''

De discussie begon vorig seizoen al, maar laaide opnieuw op na de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord. Tijdens dat duel waren er meerdere incidenten waar Goes zijn tegenstander sloeg en kneep. Na afloop sprak bijvoorbeeld Marcel van Roosmalen bij NOS Studio voetbal over 'idoot gedrag'. Oud spits van het Nederlands elftal, Pierre van Hooijdonk, nam het juist op voor de centrale verdediger van AZ. ''Beetje knijpen, nou en?''

'Wouter moet zichzelf niet veranderen'

Ondanks alle kritiek werd Goes gewoon geselecteerd door Reiziger, wie in gesprek met Sportniews.nl duidelijk maakte aan de kant van Van Hooijdonk te staan. ''Wouter (Goes, red) moet zichzelf niet veranderen. Wouter is een winnaar en dat is wie hij is.''

Maar de bondscoach van de Onder-21 kan de kritiek goed begrijpen. ''Natuurlijk zijn er dingen waarvan ik ook denk: onhandige actie. Daar heb ik het met hem dan ook over gehad.'' Toch ziet Reiziger graag dat Goes niet te veel zijn gedrag verandert. ''Ik hoop niet dat hij denkt: ik moet het minder doen. Want dat kan ten koste gaan van zijn spel. En laten we eerlijk zijn, hij speelt goede wedstrijden. Het is zonde als dat door alle discussie niet gezien wordt.''

'Die pik je niet zomaar ergens op'

Volgens Reiziger mogen er zelfs wel meer spelers zijn met de winnaarsmentaliteit van Goes. ''Die pik je niet zomaar ergens op. In Zuid-Amerika zijn het er meer, omdat het daar meer overleven is.'' Het voetbal is volgens de 52-jarige oud-assistent van Ajax immers een spel waar contact belangrijk is. ''Vroeger werd er aan de haren getrokken. Het blijft een sport waarin we elkaar mogen aanraken.''

'Het wordt nu gedaan alsof hij slecht is'

Reiziger eindigt met een aanbeveling richting Goes. ''Het wordt nu gedaan alsof hij slecht is. Maar het zijn dingen die je beter niet kan doen. Hij moet de modus vinden, waarin hij dat niet meer nodig heeft, maar wel die winnaarsmentaliteit behoudt.''

Aanvoerder

Voor Goes worden de komende interlands sowieso speciaal. Door het ontbreken van Rav van den Berg wordt de 21-jarige centrale verdediger de nieuwe aanvoerder van Jong Oranje, zo bevestigt Reiziger. Ook nieuwkomer Givairo Read maakt aanstalte voor de band volgens zijn trainer. ''Hij straalt ook echt leiderschap uit. Hij was natuurlijk al aanvoerder van de Onder-19.''