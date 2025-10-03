Bondscoach Michael Reiziger grijpt de komende interlandperiode aan om te vernieuwen. Voor de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Litouwen heeft hij vijf debutanten opgenomen in de selectie van Jong Oranje.

Jayden Addai (Como 1907), Aymen Sliti (Feyenoord), Givairo Read (Feyenoord), Sam de Grand (Lommel SK) en Bernt Klaverboer (sc Heerenveen) mogen zich voor het eerst melden in Zeist. Vooral de naam van Read valt op: de rechtsback is een vaste waarde bij Feyenoord en zelfs derde aanvoerder, maar werd tot nu toe nog niet opgeroepen.

Belangrijke test voor Jong Oranje

Jong Oranje speelt vrijdag 10 oktober in Sarajevo tegen Bosnië en Herzegovina voor de EK-kwalificatie. Vijf dagen later volgt in Emmen een oefenduel met Litouwen. Voor de debutanten meteen een ideaal podium om zich in de kijker te spelen.

De kwalificatie is van groot belang, want het EK van 2027 wordt gespeeld in Albanië en Servië. Beide gastlanden zijn automatisch geplaatst, waardoor de rest via kwalificatie en play-offs om veertien tickets strijdt. Nederland wil koste wat het kost aanwezig zijn, en staat dus onder druk om de groep te winnen. Helemaal na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Israël in de eerste wedstrijd is er weinig ruimte meer voor misstappen.

Vijf talenten brengen frisse energie

Met Sliti en Read zijn er twee Feyenoorders bij de selectie. Zij maakten afgelopen zomer nog deel uit van het succesvolle Oranje O19 dat Europees kampioen werd. Voor hen is dit de volgende stap in hun ontwikkeling.

Ook Addai en De Grand zijn geselecteerd. Addai, die deze zomer de overstap maakte van AZ naar Como in Italië, geldt als een creatieve aanvaller. Linksback De Grand bouwt zijn carrière op in België bij Lommel SK. Samen met Klaverboer van Heerenveen zorgen ze voor de nodige frisse energie in de ploeg.