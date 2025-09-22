Mykhailo Mudryk werd in de zomer van 2023 voor bijna 100 miljoen euro van Shakhtar Donetsk naar Chelsea gehaald, maar echt overtuigen kon hij nog niet. De Oekraïener, die momenteel een dopingschorsing uitzit, overweegt het daarom over een andere boeg te gooien en wil overstappen naar een andere sport.

Chelsea-voetballer Mudryk doet al enkele maanden niet mee bij Chelsea vanwege een dopingschorsing. Ondertussen doken er geruchten op dat hij overweegt over te stappen naar de atletiek en zelfs de Olympische Spelen van 2028 als doel heeft. Volgens MARCA is de aanvaller, die voor 100 miljoen euro naar Stamford Bridge kwam, vastbesloten om sprinter te worden en traint hij zelfs met het Oekraïense nationale team.

Het nieuws over Mudryk zijn meetrainen met de atletiekploeg wordt ontkend door Olga Saladukha, de voorzitter van de lokale atletiekfederatie. “Mudryk traint niet met het nationale atletiekteam voor welke wedstrijd dan ook. We hebben op federaal niveau nooit gesprekken gehad over een overstap naar de atletiek”, verklaarde Saladukha. “Of Mudryk traint met individuele atleten? Daar heb ik geen informatie over. Ik wens hem natuurlijk succes met wat hij ook besluit te doen”, voegde Saladukha eraan toe.

Mudryk

De periode van Mudryk bij Chelsea is tot nu toe nog niet succesvol te noemen. De Oekraïener werd met veel verwachtingen naar Stamford Bridge gehaald, maar in 53 competitiewedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten en zes assists. Zijn contract loopt nog door tot de zomer van 2031, maar de kans bestaat dat hij deze verbintenis niet uit zal dienen. De 24-jarige Mudryk speelde ook al 28 wedstrijden voor zijn thuisland Oekraïne.

Voetballers die carrièreswitch maakten

Sporters die een carrièreswitch maken is in de voetballerij niet onbekend. Petr Cech was bij Arsenal en Chelsea een absolute topkeeper, maar na zijn actieve loopbaan ruilde hij zijn voetbalschoenen in voor schaatsen en besloot hij verder te gaan in het ijshockey. Doelman Tim Wiese besloot nog meer spiermassa aan te komen en een worstelcarrière na te jagen. Paolo Maldini deed mee aan een ATP-toernooi in het tennis na zijn loopbaan als topverdediger bij AC Milan.