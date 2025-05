Veelbesproken keeper Etienne Vaessen kent zijn straf na rake klappen, Ajacied komt goed weg

Etienne Vaessen heeft zijn straf te horen gekregen, nadat hij rake klappen uitdeelde bij FC Groningen - Ajax (2-2). De keeper wordt voor vier duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Dat betekent in feite dat hij drie wedstrijden moet brommen in het nieuwe seizoen.

Vaessen deelde klappen uit aan Felipe Sánchez Mateos, een assistent-trainer van Ajax die op dat moment al naar de grond ging. FC Groningen mag nog tegen de straf in beroep gaan. Eerder weigerde de club ook al akkoord te gaan met de schorsing van Luciano Valente, die tegen Ajax direct rood kreeg. Dat kostte het gewilde transfertarget de laatste wedstrijd van het seizoen.

'FC Groningen krijgt goed nieuws van KNVB inzake de schorsing van absolute topspeler' FC Groningen heeft goed nieuws gekregen inzake de schorsing van Luciano Valente. De aanvallende middenvelder is 'slechts' één duel geschorst na zijn rode kaart tegen Ajax en dat terwijl de eis een stuk hoger was.

Rest van opstootje onbestraft

Ahmetcan Kaplan komt met de schrik vrij. De Turkse verdediger van Ajax leek iemand van Groningen te slaan met de vlakke hand in het enorme opstootje dat na de wedstrijd ontstond, maar kreeg geen straf van de KNVB. Ook andere 'daders' binnen het massale duw- en trekwerk komen zonder straf weg.

KNVB ziet FC Groningen-keeper Etienne Vaessen 'slaan' en start onderzoek na verhit duel met Ajax Etienne Vaessen moet vrezen dat zijn opvallende acties tijdens en na FC Groningen - Ajax niet zonder gevolgen blijven. De aanklager van de KNVB is namelijk een vooronderzoek gestart naar de gedragingen van de keeper tijdens de verhitte slotfase van het duel woensdagavond (2-2).

Statement van aanklager

Het statement van de aanklager luidde: "Vaessen wordt ten laste gelegd dat hij zich na afloop van de wedstrijd schuldig heeft gemaakt aan een gewelddadige handeling door een teamofficial van de tegenstander (van achter) te duwen, waardoor die ten val is gekomen en/of door een of meerdere slaande bewegingen te maken in de richting van een team-official van de tegenstander en/of door het een of meerdere keren slaan van een team-official van de tegenstander."

Schorsing

Vaessen kreeg eerder in de wedstrijd tegen Ajax, die de Amsterdammers uiteindelijk de titel kostte, al een keer de gele kaart van scheidsrechter Jeroen Manschot. Dat betekende alweer zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij de laatste wedstrijd van FC Groningen van dit seizoen miste. Uit bij PEC Zwolle werd met 2-0 verloren, waardoor het laatste kansje op een plek in de play-offs om Europees voetbal werd gemist.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.