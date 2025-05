KNVB ziet FC Groningen-keeper Etienne Vaessen 'slaan' en start onderzoek na verhit duel met Ajax

Etienne Vaessen moet vrezen dat zijn opvallende acties tijdens en na FC Groningen - Ajax niet zonder gevolgen blijven. De aanklager van de KNVB is namelijk een vooronderzoek gestart naar de gedragingen van de keeper tijdens de verhitte slotfase van het duel woensdagavond (2-2).

Vaessen bemoeide zich in de slotfase tegen Ajax met van alles. Zo ook rond het opstootje na de rode kaart van ploeggenoot Luciano Valente. Maar rondom de late gelijkmaker van FC Groningen ging Vaessen helemaal over de schreef. Hij beukte Owen Wijndal omver, juichte provocerend met de harde kern van de thuisploeg en na het laatste fluitsignaal pakte hij de hoofdrol tijdens de massale chaos op het veld.

Chaos

Daarbij werd het zeer onvriendelijk tussen de keeper van FC Groningen en enkele Ajax-spelers. Vaessen moest door mensen van zijn eigen club worden weggehouden. Beelden van de keeper doken naderhand op, waarbij een anti-Ajax-liedje met de supporters meezong en ook klappen zou hebben uitgedeeld aan Ajax-assistent Felipe Sanchez Mateos, wat bronnen binnen de club hebben bevestigd.

Slaan

"De aanklager heeft op tv-beelden waargenomen dat Vaessen herhaaldelijk op agressieve wijze de confrontatie zoekt met spelers en/of stafleden van Ajax en hij een speler of staflid van Ajax, die op de grond zit, slaat", meldt een woordvoerder.

Laatste wedstrijd

Nu zou het dus zomaar kunnen dat Vaessen een schorsing moet vrezen als het onderzoek naar hem een tuchtzaak oplevert. Of dat nog voor de laatste wedstrijd van het seizoen geregeld is, is maar de vraag. Groningen sluit zondag de competitie af tegen PEC Zwolle. Mogelijk levert dat duel nog een plekje op in de play-offs om Europees voetbal. Vaessen is daar sowieso niet bij. Zijn gele kaart tegen Ajax was al goed voor een schorsing.

